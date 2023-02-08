Прокурор запросил для Фургала 23 года колонии строгого режима

Прокурор попросил приговорить бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к 23 годам колонии строгого режима за организацию заказных убийств бизнесменов.

"Прошу назначить Фургалу С.И. путём частичного сложения наказаний 23 года лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", — сказал гособвинитель в ходе заседания Люберецкого городского суда Московской области.