Прокурор запросил для Фургала 23 года колонии строгого режима
Прокурор попросил приговорить бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к 23 годам колонии строгого режима за организацию заказных убийств бизнесменов.
Заседание суда по делу бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Видео © LIFE
"Прошу назначить Фургалу С.И. путём частичного сложения наказаний 23 года лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", — сказал гособвинитель в ходе заседания Люберецкого городского суда Московской области.
Напомним, Фургал, занимавший пост главы Хабаровского края, был задержан 9 июля 2020 года по подозрению в организации серии убийств предпринимателей. Вину экс-чиновник признавать отказался. В феврале 2021-го политику предъявили окончательное обвинение. А спустя год присяжные признали Фургала виновным в организации убийств двух бизнесменов и покушения на третьего, а также незаконном приобретении оружия.
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