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Опубликовано 8 февраля 2023, 09:04

Британия начнёт готовить украинских военных лётчиков и морпехов

Офис Риши Сунака: Великобритания начнёт подготовку украинских пилотов истребителей и морских пехотинцев

Британские инструкторы начнут организованно готовить украинских военных лётчиков и морских пехотинцев. Об этом сообщает в среду Sky News со ссылкой на премьера Великобритании Риши Сунака.

"Офис премьера объявил о расширении помощи украинской армии на море и в воздухе, включая квалифицированную подготовку пилотов истребителей и морских пехотинцев", говорится в заявлении телеканала.

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Ранее Риши Сунак допустил, что ВСУ получат F-16, но объяснил, что украинским пилотам могут потребоваться годы обучения для управления этой сложнейшей техникой. Видимо, так и родилась идея усилить это направление подготовки. А на днях Минобороны Британии рассказало о ходе обучения бойцов ВСУ управлению танками Challenger 2. Но простые британцы не особенно разделяют радость по поводу успехов украинских военнослужащих и в очередной раз пожаловались представителям военного ведомства, что на фоне экономического кризиса в стране "миллиарды фунтов стерлингов до сих пор тратятся на Украину".

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Getty Images / Leon Neal

Марина Калегина
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