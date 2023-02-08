Британия начнёт готовить украинских военных лётчиков и морпехов

Ранее Риши Сунак допустил, что ВСУ получат F-16, но объяснил, что украинским пилотам могут потребоваться годы обучения для управления этой сложнейшей техникой. Видимо, так и родилась идея усилить это направление подготовки. А на днях Минобороны Британии рассказало о ходе обучения бойцов ВСУ управлению танками Challenger 2. Но простые британцы не особенно разделяют радость по поводу успехов украинских военнослужащих и в очередной раз пожаловались представителям военного ведомства, что на фоне экономического кризиса в стране "миллиарды фунтов стерлингов до сих пор тратятся на Украину".