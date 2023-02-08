В Челябинске подростки в балаклавах и с молотками устроили драку в школе

В челябинской школе № 5 произошла массовая драка среди подростков, которые были в балаклавах, с молотками и пистолетами. Лайф узнал детали у источника в правоохранительных органах.

В одной из школ Челябинска произошла массовая драка. Фото © VK / Агентство чрезвычайных новостей Челябинска

В одной из школ Челябинска произошла массовая драка. Фото © VK / Агентство чрезвычайных новостей Челябинска

По данным Лайфа несколько школьников договорились встретиться и решить возникший конфликт на кулаках. Очевидцы сообщают, что нарушители были вооружены. Другие ученики испугались и в панике начали выбегать из школы. Сейчас на месте работают полиция и скорая помощь.

"У нас один ребёнок в слезах бежал, кричал, что там пистолет у мальчика старшеклассника. Уж не знаю, правда или нет. Может, с молотком перепутал, но было жутко", — приводит слова матери одного из учащихся местный паблик.

"Моя дочь видела всё: мужика с пистолетом, парня, которого били… Еле успокоила", — рассказала другая родительница.