В Челябинске подростки в балаклавах и с молотками устроили драку в школе
В челябинской школе № 5 произошла массовая драка среди подростков, которые были в балаклавах, с молотками и пистолетами. Лайф узнал детали у источника в правоохранительных органах.
В одной из школ Челябинска произошла массовая драка. Фото © VK / Агентство чрезвычайных новостей Челябинска
В одной из школ Челябинска произошла массовая драка. Фото © VK / Агентство чрезвычайных новостей Челябинска
По данным Лайфа несколько школьников договорились встретиться и решить возникший конфликт на кулаках. Очевидцы сообщают, что нарушители были вооружены. Другие ученики испугались и в панике начали выбегать из школы. Сейчас на месте работают полиция и скорая помощь.
"У нас один ребёнок в слезах бежал, кричал, что там пистолет у мальчика старшеклассника. Уж не знаю, правда или нет. Может, с молотком перепутал, но было жутко", — приводит слова матери одного из учащихся местный паблик.
"Моя дочь видела всё: мужика с пистолетом, парня, которого били… Еле успокоила", — рассказала другая родительница.
Ранее в городе Железногорске Красноярского края усилили меры безопасности в школах и детсадах из-за сообщений о мужчине с ружьём. Позже оказалось, что это была женщина с игрушечным оружием.
ТАСС / Никита Попов