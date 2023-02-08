В Ефремове нашли тело шестого погибшего после взрыва газа в доме
Число погибших при взрыве газа в Ефремове увеличилось до шести
При разборе завалов после взрыва газа в жилом доме в Ефремове Тульской области нашли шестого погибшего, сообщили ТАСС в экстренных службах.
"При разборе завалов спасатели нашли тело шестого погибшего", — сказали там.
Напомним, взрыв газа в жилом доме в Ефремове произошёл вчера, 7 февраля. В результате оказалось повреждено два десятка квартир, семерых жильцов удалось достать живыми. За несколько минут до трагедии одна из жительниц дома попросила внучку вызвать экстренные службы. Она учуяла в квартире запах газа. Возбуждено уголовное дело, в городе ввели режим ЧС.
ТАСС / МЧС России