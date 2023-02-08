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8 февраля, 09:15

В Ефремове нашли тело шестого погибшего после взрыва газа в доме

Число погибших при взрыве газа в Ефремове увеличилось до шести

При разборе завалов после взрыва газа в жилом доме в Ефремове Тульской области нашли шестого погибшего, сообщили ТАСС в экстренных службах.

"При разборе завалов спасатели нашли тело шестого погибшего", — сказали там.

Лайф снял с коптера дом в Ефремове, где после взрыва разрушился целый подъезд

Лайф снял с коптера дом в Ефремове, где после взрыва разрушился целый подъезд

Напомним, взрыв газа в жилом доме в Ефремове произошёл вчера, 7 февраля. В результате оказалось повреждено два десятка квартир, семерых жильцов удалось достать живыми. За несколько минут до трагедии одна из жительниц дома попросила внучку вызвать экстренные службы. Она учуяла в квартире запах газа. Возбуждено уголовное дело, в городе ввели режим ЧС.

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ТАСС / МЧС России

Матвей Константинов

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