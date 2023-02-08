В российских книжных магазинах появились карты с включёнными в РФ новыми регионами
В книжных магазинах заметили обновлённые карты, на которых в составе России указаны в том числе и присоединённые ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. Об этом пишет РБК.
Как сообщили в издательстве "Атлас принт", в новом варианте было выпущено несколько настенных карт России, Евразии и мира, а также атлас мира. Причём в них также указаны районы, которые в данный момент подконтрольны ВСУ. В издательстве уточнили, что отгрузки карт в магазины начались в начале этой недели.
В то же время в объединённой розничной сети "Читай-город – Буквоед" добавили, что обновлённые карты поступают в продажу и от издательств "РУЗ ко", "Геза ком" и "Геодом". При этом в некоторых магазинах сети они уже есть в наличии. Карты, которые появились недавно, заинтересовали покупателей, они пользуются большим спросом.
Кстати, в конце прошлого года Госдума одобрила пакет законопроектов о введении штрафов до одного миллиона рублей за распространение карт, которые оспаривают территориальную целостность России. А в январе границы присоединённых к нашей стране регионов нанесли на карту в здании ГД.
ТАСС / Пётр Ковалёв