В российских книжных магазинах появились карты с включёнными в РФ новыми регионами

В книжных магазинах заметили обновлённые карты, на которых в составе России указаны в том числе и присоединённые ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. Об этом пишет РБК.

Как сообщили в издательстве "Атлас принт", в новом варианте было выпущено несколько настенных карт России, Евразии и мира, а также атлас мира. Причём в них также указаны районы, которые в данный момент подконтрольны ВСУ. В издательстве уточнили, что отгрузки карт в магазины начались в начале этой недели.