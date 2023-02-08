Лютая драка подростков с молотками и пистолетами в челябинской школе попала на видео
Появилось видео массовой драки подростков в школе в Челябинске
Жестокая массовая драка в челябинской школе, куда ворвались вооружённые подростки в балаклавах, попала на видео. Кадры с места происшествия оказались в распоряжении телеграм-канала SHOT.
Камера запечатлела драку вооружённых молотками и пистолетами подростков в школе в Челябинске. Видео © t.me / SHOT
На опубликованных кадрах видно, что несколько человек затеяли драку прямо в дверях школы. Их попыталась остановить педагог-женщина, но после этого схватка лишь обрела новые обороты: к участникам драки присоединились другие люди, стычка продолжилась в коридоре. Видно, что дрались как минимум семь человек.
Пожилой охранник попытался разнять бунтарей, но не смог. Преимущество было явно на стороне вооружённых парней. За схваткой наблюдал и другой персонал школы, но разнять ребят никто так и не осмелился.
По нашим данным, причиной драки стал конфликт между двумя девятиклассниками, один из которых привёл на разборки к школе вооружённых друзей. Известно, что ученик увлекался идеологией скинхедов. В результате этого конфликта двое пострадали. С участниками драки сейчас общаются полицейские.
Лайф писал, что сегодня в челябинской школе № 5 произошла массовая драка среди подростков, которые были в балаклавах с молотками и пистолетами. Известно, что несколько школьников договорились встретиться и решить возникший конфликт на кулаках. Очевидцы сообщают, что нарушители были вооружены. Сейчас на месте работают полиция и скорая помощь.
t.me / SHOT