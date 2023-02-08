Захарова прокомментировала приглашение Зеленского в Брюссель фразой "проект нужно продавать"

Несмотря на то что киевский режим в данный момент пребывает в стадии политического распада и уничтожения, западным странам всё равно нужно его "продавать" как успешный проект. Такое мнение в эфире радио Sputnik высказала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

"На мой взгляд, это настоящий политический распад, самоуничтожение киевского режима. Мы же это всё видим. Абсолютно диктаторские замашки, но при этом, помимо всего прочего, ничем ещё и не обеспеченные даже в этой уродской диктаторской логике. Это абсолютная буффонада, которая пришла в тотальный тупик", — сказала она в эфире авторской программы.

Как объяснила Захарова, несмотря на весь этот "развал", Западу нужно делать вид "сохранения нормальности". Несмотря на то что данный проект уже нежизнеспособен, украинского лидера Владимира Зеленского продолжают таскать по различным мероприятиям, так как его нужно "продавать" и делать вид, что всё под контролем, подчеркнула Захарова.

Напомним, ранее глава ЕС Шарль Мишель предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому принять участие в саммите Евросоюза 9 и 10 февраля.