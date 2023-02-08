Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
8 февраля, 09:41

В Крыму предложили признать народным творчество артистов-иноагентов

Основатели "Песни на войне" предложили признать народным творчество артистов-иноагентов

Создатели проекта "Песня на войне" выступили с идеей признать народным творчество артистов, которые ранее были признаны иностранными агентами. Об этом сообщил РИА "Новости" генеральный продюсер телерадиокомпании "Крым" Олег Крючков.

"Проект "Песня на войне" выступает с инициативой признать народным творчество артистов, которые публично отказались от России, осудили нашу страну и пополнили список иностранных агентов. Считаем целесообразным рассмотреть данную инициативу на законодательном уровне. Из-за антигосударственной позиции того или иного артиста из эфира не должны пропадать популярные песни русских и советских композиторов", уточнил он.

Это позволит автоматически лишить авторских прав музыкантов-иноагентов, тогда полюбившиеся народу хиты смогут исполнять другие певцы, добавил Крючков. Он подчеркнул, что инициатива поможет вернуть в эфиры и на концерты популярные мелодии. Также проект "Песня на войне" намерен продолжать поддерживать музыкальные новинки и открывать таланты.

"Если наша идея будет поддержана законодателями, мы также запустим конкурс на новые русские народные песни в рамках проекта "Песня на войне", — заключил Крючков.

Грош цена христопродавцам: Как звёзды, сбежавшие из России из-за СВО, тоскуют по гонорарам

Грош цена христопродавцам: Как звёзды, сбежавшие из России из-за СВО, тоскуют по гонорарам

Ранее народный артист Российской Федерации Олег Газманов раскритиковал коллег по сцене, которые покинули страну в такое сложное время. Он добавил, что на самом деле в России "не так много людей, которых можно назвать предателями, как об этом говорят в прессе".

Обложка ©

ТАСС / Сергей Мальгавко

Татьяна Миссуми

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров