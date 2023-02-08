Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
8 февраля, 09:53

В России фиксируют рост заболеваемости коронавирусом четвёртую неделю подряд

Роспотребнадзор: Заболеваемость ковидом растёт четвёртую неделю, но ограничения не нужны

Заболеваемость коронавирусом в России растёт четвёртую неделю подряд, но вводить ограничения пока не требуется. Об этом проинформировала в среду пресс-служба Роспотребнадзора.

"Циркулирующие на сегодняшний день варианты ковида отличаются высокой заразностью, но вызванное ими заболевание, как правило, протекает в лёгкой форме", пояснили в ведомстве.

Роспотребнадзор уточнил, что на пятой неделе 2023 года в России выявлено более 60 тысяч случаев заболевания коронавирусом, что на 33% больше, чем неделей ранее. Почти 41% всех случаев приходится на Москву, Санкт-Петербург и Московскую область, отметили в ведомстве.

8 главных симптомов "кракена", который добрался до россиян

8 главных симптомов "кракена", который добрался до россиян

Ранее Лайф уже писал об особенности нового варианта ковида "кракен". По словам вирусолога Петра Чумакова, он более заразный, но менее опасный. Эксперт назвал его обычной простудой. В свою очередь профессор Анатолий Альтштейн выразил мнение, что пандемия ковида закончится уже в следующем году, а сам вирус станет сезонным с небольшой летальностью.

Обложка ©

Агентство "Москва" / Софья Сандурская

Марина Калегина
  • Новости
  • Коронавирус

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров