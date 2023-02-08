В России фиксируют рост заболеваемости коронавирусом четвёртую неделю подряд

Заболеваемость коронавирусом в России растёт четвёртую неделю подряд, но вводить ограничения пока не требуется. Об этом проинформировала в среду пресс-служба Роспотребнадзора.

"Циркулирующие на сегодняшний день варианты ковида отличаются высокой заразностью, но вызванное ими заболевание, как правило, протекает в лёгкой форме", — пояснили в ведомстве.

Роспотребнадзор уточнил, что на пятой неделе 2023 года в России выявлено более 60 тысяч случаев заболевания коронавирусом, что на 33% больше, чем неделей ранее. Почти 41% всех случаев приходится на Москву, Санкт-Петербург и Московскую область, отметили в ведомстве.