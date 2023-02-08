В зелёном чае нашли вещество-отпугиватель всех штаммов ковида

Зелёный чай помогает в борьбе с коронавирусными инфекциями, в том числе с ковидом. Об этом пишет Phytomedicine Plus, ссылаясь на учёных из Медицинской школы Университета Вирджинии и Индии.

Именно в этом напитке содержится вещество галлат эпигаллокатехина (EGCG), которое эффективно против вирусов. Теперь специалисты установили, что этот элемент также активен в борьбе с SARS-CoV-2. Соединение не даёт спайковому белку опасной инфекции прикрепиться к рецепторам хозяина. Также тормозится воспроизведение вируса в клетках путём ингибирования активности ферментов патогена 3CLpro, PLpro, Nsp15 и RdRp. Кроме того, EGCG защищает от цитокинового шторма, фиброза лёгких и тромбоза во время заболевания.

"Результаты этого исследования свидетельствуют о том, что EGCG обладает сильной противовирусной активностью против инфекции SARS-CoV-2 независимо от вирусных штаммов", — уточняется в тексте.

Но есть один минус — это соединение обладает низкой биодоступностью, так как плохо всасывается в кишечнике и перерабатывается печенью, добавили учёные. Поэтому затруднительно использовать элемент для лечения. Однако эксперты допускают, что галлат эпигаллокатехина можно добавлять в составы для полоскания рта и горла, что поможет уменьшить вирусную нагрузку на слюнные железы, а также нужны разработки для применения элемента в узконаправленных препаратах.