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8 февраля, 10:01

"Никакой порядочности": Жена Байдена публично поцеловала в губы чужого мужа

Жена Байдена публично поцеловала в губы мужа Камалы Харрис и вывела из себя пользователей Сети

В "Твиттере" разгорелись нешуточные страсти: на этот раз отличилась супруга американского лидера Джо Байдена Джилл. Перед обращением президента к нации она была замечена за двусмысленным поцелуем в губы с мужем вице-президента США Камалы Харрис Дугласом Эмхоффом.

Жителей США шокировал поцелуй жены Байдена и мужа вице-президента США Харрис. Видео © Twitter / CNNSotu

Многие пользователи социальной сети не поверили глазам и надеялись до последнего, что опубликованный ранее снимок — фотошоп. Однако появившийся позднее ролик разбил их надежды. Комментаторы негодовали: одни писали, что Эмхофф, вероятно, любовник первой леди США, и она забыла, где находится. Другие заявили, что Джилл ведёт себя неподобающе или же вновь "заделалась нянькой".

"Взгляд дамы в сером костюме был потрясающим", — заметил комментатор.

"Это последнее, что я сегодня ожидал увидеть. Сотрите мне память", — признался бизнесмен Коллин Раг.

"Совершенно неуместное поведение со стороны жены президента! Никакой порядочности", — заявил комментатор.

Всё произошло перед ежегодным обращением главы Белого дома Джо Байдена к Конгрессу, которое транслировали многие американские каналы.

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Ранее Лайф рассказывал, что член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин преподнесла американскому лидеру Джо Байдену сюрприз перед его обращением к нации, который он надеялся никогда больше не увидеть. Речь идёт о белом шаре.

Обложка ©

Twitter / CNNSotu

Оксана Попова

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