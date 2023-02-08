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8 февраля, 10:05

"Бриллиантовая королева" задержана в Москве за обман клиентов на сотни миллионов

Владелицу ювелирного бренда Darvol Дарью Спиридонову задержали в Москве

<p>Дарья Спиридонова. Фото © Vk.com / <a href="https://vk.com/photo710251045_457239017?all=1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Леди Дарвол</a></p>

Дарья Спиридонова. Фото © Vk.com / Леди Дарвол

В Москве задержали владелицу крупного ювелирного бренда Darvol Дарью Спиридонову, которую подозревают в многомиллионном мошенничестве при продаже бриллиантов. Об этом сообщает "Рен-ТВ" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Компания Спиридоновой занималась продажей, скупкой и реставрацией эксклюзивных ювелирных изделий. Клиентами "бриллиантовой королевы" становились жители со всей России. Однако ещё в сентябре прошлого года разгорелся скандал, когда покупательница не получила обещанный товар, а деньги ей не вернули.

По предварительной информации, число потерпевших выросло в начале этого года, а общий ущерб достиг сотен миллионов рублей. По данным телеканала, Спиридонова задержана на 48 часов и сейчас находится в изоляторе временного содержания.

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Татьяна Миссуми

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