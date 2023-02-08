"Бриллиантовая королева" задержана в Москве за обман клиентов на сотни миллионов

В Москве задержали владелицу крупного ювелирного бренда Darvol Дарью Спиридонову, которую подозревают в многомиллионном мошенничестве при продаже бриллиантов. Об этом сообщает "Рен-ТВ" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Компания Спиридоновой занималась продажей, скупкой и реставрацией эксклюзивных ювелирных изделий. Клиентами "бриллиантовой королевы" становились жители со всей России. Однако ещё в сентябре прошлого года разгорелся скандал, когда покупательница не получила обещанный товар, а деньги ей не вернули.

По предварительной информации, число потерпевших выросло в начале этого года, а общий ущерб достиг сотен миллионов рублей. По данным телеканала, Спиридонова задержана на 48 часов и сейчас находится в изоляторе временного содержания.