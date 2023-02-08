В речи Байдена перед Конгрессом нашли "почерк" советского лидера

Вице-спикер Совфеда РФ Константин Косачёв увидел сходство выступлений американского президента Джо Байдена с речами советского лидера Леонида Брежнева. Так он прокомментировал ежегодное послание хозяина Овального кабинета о состоянии дел в стране и во внешней политике США.

"Выступления всё больше напоминают доклады позднего Брежнева на съездах КПСС. Ставшие уже доктринальными заходы про защиту демократий и их противостояние "автократиям" мало отличаются от советских угроз "мировому империализму", — написал сенатор в своём телеграм-канале.

По мнению политика, американский лидер во многом повторяет ошибку советского руководства в своих утверждениях о том, что сила США "не в примере их мощи, а в мощи их примера". Он отметил, что Байден более честен, когда предупреждает не подчинившиеся диктату страны, чтобы те не рисковали "ставить против Америки", ведь это невыгодно.

"Но для того, чтобы все это поняли, Америка собирается делать ставку не на дипломатию и "мощь примера", а дальше наращивать свою военную силу, укреплять альянсы", — объяснил Косачёв.

Кроме того, он прокомментировал слова президента США о том, что укрепление союзников НАТО — "это полное лишение их субъектности на мировой арене и подчинение их интересов интересам Америки".

"Мы сильны и едины как никогда" — это означает лишь, что демократия, то есть возможности для дискуссий и альтернативных мнений внутри западного альянса, окончательно исчезла как явление. Поэтому мир сегодня должен быть объективно заинтересован в демократизации и "десоветизации" Запада", — заключил вице-спикер Совфеда.