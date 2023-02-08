ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 8 февраля 2023, 10:20

Пасечник: ВСУ скапливают резервы на границе с ЛНР для контратак

Ситуация на линии боевого соприкосновения в ЛНР остаётся очень сложной, поскольку ВСУ скапливают достаточные резервы на границе для контратаки. Об этом рассказал врио главы республики Леонид Пасечник.

По его словам, наиболее сложная ситуация складывается в районе Сватова, Кременной, Лисичанска, Рубежного и Троицкого.

"К большому нашему сожалению, враг скапливает там достаточные резервы и силы, чтобы контратаковать и вернуть утраченные территории", — отметил Пасечник в эфире телеканала "Россия 24".

Российские военные "обняли" Артёмовск с правой стороны
Российские военные "обняли" Артёмовск с правой стороны

А ранее Лайф рассказывал, что российские военные пресекли деятельность шести диверсионно-разведывательных групп ВСУ в Харьковской области и ЛНР.

BannerImage

Getty Images / Spencer Platt

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Леонид Пасечник
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ЛНР
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar