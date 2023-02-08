Пасечник: ВСУ скапливают резервы на границе с ЛНР для контратак
Ситуация на линии боевого соприкосновения в ЛНР остаётся очень сложной, поскольку ВСУ скапливают достаточные резервы на границе для контратаки. Об этом рассказал врио главы республики Леонид Пасечник.
По его словам, наиболее сложная ситуация складывается в районе Сватова, Кременной, Лисичанска, Рубежного и Троицкого.
"К большому нашему сожалению, враг скапливает там достаточные резервы и силы, чтобы контратаковать и вернуть утраченные территории", — отметил Пасечник в эфире телеканала "Россия 24".
А ранее Лайф рассказывал, что российские военные пресекли деятельность шести диверсионно-разведывательных групп ВСУ в Харьковской области и ЛНР.
Getty Images / Spencer Platt