Пасечник: ВСУ скапливают резервы на границе с ЛНР для контратак

Ситуация на линии боевого соприкосновения в ЛНР остаётся очень сложной, поскольку ВСУ скапливают достаточные резервы на границе для контратаки. Об этом рассказал врио главы республики Леонид Пасечник.

По его словам, наиболее сложная ситуация складывается в районе Сватова, Кременной, Лисичанска, Рубежного и Троицкого.

"К большому нашему сожалению, враг скапливает там достаточные резервы и силы, чтобы контратаковать и вернуть утраченные территории", — отметил Пасечник в эфире телеканала "Россия 24".