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8 февраля, 10:20

Пасечник: ВСУ скапливают резервы на границе с ЛНР для контратак

Ситуация на линии боевого соприкосновения в ЛНР остаётся очень сложной, поскольку ВСУ скапливают достаточные резервы на границе для контратаки. Об этом рассказал врио главы республики Леонид Пасечник.

По его словам, наиболее сложная ситуация складывается в районе Сватова, Кременной, Лисичанска, Рубежного и Троицкого.

"К большому нашему сожалению, враг скапливает там достаточные резервы и силы, чтобы контратаковать и вернуть утраченные территории", — отметил Пасечник в эфире телеканала "Россия 24".

Российские военные "обняли" Артёмовск с правой стороны

Российские военные "обняли" Артёмовск с правой стороны

А ранее Лайф рассказывал, что российские военные пресекли деятельность шести диверсионно-разведывательных групп ВСУ в Харьковской области и ЛНР.

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Getty Images / Spencer Platt

Александра Вишнякова

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