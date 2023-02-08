Чем известен Василь Малюк, которого Зеленский назначил главой Службы безопасности Украины Одиозный украинский генерал Василий Малюк избавился от приставки и.о. и официально возглавил СБУ. Что о нём известно? 56699 56699 Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Елена Нагорных, © "Украина.ру"

— Смерть — это единственная перспектива, которую мы можем предложить оккупантам, — первое послание от Василия Малюка на должности главы СБУ.

Глобальная перезагрузка

Об этом силовике мало кто знал, пока Зеленский не сменил глав влиятельных госведомств — Генпрокуратуры и Службы безопасности страны (СБУ), куда вместо своего старого друга и коллеги по шоу-бизнесу Ивана Баканова назначил временно исполняющим обязанности главы Малюка. Западные СМИ поддержали Зеленского, отметив, что Баканов уже давно ходил в Киеве по тонкому льду.

Василий Малюк. Фото © Mvs.gov.ua

И Иван Баканов, и бывший генпрокурор Ирина Венедиктова — близкие друзья Зеленского. Их отставка может говорить о серьёзных противоречиях в высших эшелонах власти Украины. Эксперты считают, что этим усилились позиции главы Офиса президента Андрея Ермака и его зама Олега Татарова, поскольку именно они лоббировали назначение Малюка.

В Офисе президента Украины заявили, что Зеленский уволил силовиков за многочисленные факты госизмены сотрудников ведомств. По данным источника Лайфа, причина иная — иностранным кураторам Банковой не нравились регулярные утечки информации, которые, к примеру, привели к поражению лагеря наёмников на Яворовском полигоне или удару по совещанию командования ВВС Украины с иностранными военными в Виннице.

Интересно, что незадолго до назначения Малюк лично участвовал в задержании бывшего главы СБУ Крыма Олега Кулинича, которого обвиняют в передаче российским спецслужбам секретной информации. Также Кулинич якобы участвовал в деятельности организации, занимающейся на Украине разведывательной и подрывной деятельностью. Теперь советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что два дня назад якобы было предотвращено покушение на Зеленского.

Чёрт из табакерки

Новый главный безопасник Украины Василий Малюк родился 28 февраля 1983 года в городе Коростышеве Житомирской области (улица Ульяны Громовой, 9, квартира 4). Согласно официальной биографии, в СБУ Малюк пришёл ещё в 18 лет, во время прохождения военной службы. В 2005 году окончил Национальную академию СБУ по специальности "правоведение".

Начинал Малюк свою работу с должности простого уполномоченного, но вскоре хорошо продвинулся по службе благодаря деятельному участию в АТО и своей крайней жестокости. Возможно, в зоне АТО Малюк был причастен к военным преступлениям.

В 2015 году Малюк стал заместителем начальника отдела "К" в УСБУ Житомирской области. В Сети появилась информация, что он монетизировал должность за счёт продажи янтаря, леса и гранитных карьеров. По идее, "К" должен был заниматься борьбой с коррупцией и экономическими преступлениями, но в реальности Малюк взял эти направления под своё крыло.

За последние годы Житoмирcкaя oблacть стала oднoй из лидирующиx на Украине по чacти криминала. Виной тому — нeзaкoнная добыча янтаря. В области работают цeлыe пocёлки cрeди лecoв, где камень нелегально добывается с помощью мoтoпoмп. Нелегальный бизнес обложили своими поборами сначала бандиты, а затем и силовики.

Нелегальная добыча янтаря. Фото © "Новое издание"

Несмотря на то что Украина практически является мировым лидером по добыче и экспорту янтаря, государственный бюджет от этого ничего не получает, в отличие от Малюка, который, по сообщениям украинских СМИ, сделал себе на этом состояние. Не только добыча янтаря на Украине происходит нелегально, но и вывоз за границу — контрабандой, без уплаты пошлин и налогов.

Вecнoй 2020 гoдa Зeлeнcкий назначил Малюка пeрвым зaмecтитeлeм глaвы СБУ. Тот вoзглaвил Глaвнoe упрaвлeниe пo бoрьбe c кoррупциeй и oргaнизoвaннoй прecтупнocтью. На новом месте Малюк сразу же начал бурную деятельность, нaпримeр прoлoббирoвaл нaзнaчeниe главой крупнeйшeгo на Укрaинe рeгиoнaльнoгo упрaвлeния СБУ в Киeвe и oблacти cвoeгo бывшeгo нaчaльникa Олeгa Гoлoвaшa.

Даже экс-глава информационного отдела "Правого сектора" — депутат Рады Борислав Берёза — возмущался деятельностью Малюка:

— Есть СБУ, а есть отдел "К" в СБУ, который должен заниматься борьбой с коррупцией и экономическими преступлениями. А занимается фактически тем, что кошмарит бизнес и устраивает "маски-шоу".

16 января 2021 года Малюк возглавил борьбу с коррупцией уже на уровне страны и распорядился ввести во все зоны таможенного контроля страны 123 сотрудника СБУ сроком на две недели — якобы для "поиска, документирования и пресечения возможных правонарушений".





И всё это несмотря на то, что, согласно законодательству, проводить досмотр автотранспорта, вскрывать грузовые контейнеры и проверять соответствие маркировок — исключительно в компетенции таможенной службы и пограничников.

Как замглавы СБУ, Малюк всегда действовал без оглядки на кого-либо, и это может свидетельствовать о том, что ему выдан карт-бланш на криминал. Он, кстати, так и не опубликовал на официальном сайте декларацию о доходах.

— Ситуaция ирoничecкaя: нaчaльник дeпaртaмeнтa пo бoрьбe c кoррупциeй нe пoдaл дeклaрaцию. Нaдeeмcя, oн и eгo кoллeги, кoтoрыe нe пoдaли дeклaрaцию, знaют, чтo Угoлoвный кoдeкc прeдуcмaтривaeт oт штрaфa дo двуx лeт тюрьмы зa умышлeнную нeпoдaчу дeклaрaции, — недоумевал юриcт общественной организации "Центр противодействия коррупции" Андрeй Сaвин.

Накануне специальной военной операции России на Украине Малюка на время перевели на должность заместителя главы МВД, но уже 3 марта вернули в СБУ на должность замглавы ведомства и дали генеральские погоны. С того времени Малюк уже фактически руководил СБУ на правах серого кардинала.

Малюк является убеждённым украинским националистом. Генерал не только участвовал в антитеррористической операции (АТО) в Донбассе, но и награждён за это.

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Авторы Станислав Сенькин