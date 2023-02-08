Генерал с внешностью мясника: Чем известен Василь Малюк, которого Зеленский назначил главой Службы безопасности Украины
Одиозный украинский генерал Василий Малюк избавился от приставки и.о. и официально возглавил СБУ. Что о нём известно?
Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Елена Нагорных, © "Украина.ру"
— Смерть — это единственная перспектива, которую мы можем предложить оккупантам, — первое послание от Василия Малюка на должности главы СБУ.
Василий Малюк. Фото © Mvs.gov.ua
Глобальная перезагрузка
Об этом силовике мало кто знал, пока Зеленский не сменил глав влиятельных госведомств — Генпрокуратуры и Службы безопасности страны (СБУ), куда вместо своего старого друга и коллеги по шоу-бизнесу Ивана Баканова назначил временно исполняющим обязанности главы Малюка. Западные СМИ поддержали Зеленского, отметив, что Баканов уже давно ходил в Киеве по тонкому льду.
Фото © Украина.ру
И Иван Баканов, и бывший генпрокурор Ирина Венедиктова — близкие друзья Зеленского. Их отставка может говорить о серьёзных противоречиях в высших эшелонах власти Украины. Эксперты считают, что этим усилились позиции главы Офиса президента Андрея Ермака и его зама Олега Татарова, поскольку именно они лоббировали назначение Малюка.
В Офисе президента Украины заявили, что Зеленский уволил силовиков за многочисленные факты госизмены сотрудников ведомств. По данным источника Лайфа, причина иная — иностранным кураторам Банковой не нравились регулярные утечки информации, которые, к примеру, привели к поражению лагеря наёмников на Яворовском полигоне или удару по совещанию командования ВВС Украины с иностранными военными в Виннице.
Интересно, что незадолго до назначения Малюк лично участвовал в задержании бывшего главы СБУ Крыма Олега Кулинича, которого обвиняют в передаче российским спецслужбам секретной информации. Также Кулинич якобы участвовал в деятельности организации, занимающейся на Украине разведывательной и подрывной деятельностью. Теперь советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что два дня назад якобы было предотвращено покушение на Зеленского.
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Чёрт из табакерки
Новый главный безопасник Украины Василий Малюк родился 28 февраля 1983 года в городе Коростышеве Житомирской области (улица Ульяны Громовой, 9, квартира 4). Согласно официальной биографии, в СБУ Малюк пришёл ещё в 18 лет, во время прохождения военной службы. В 2005 году окончил Национальную академию СБУ по специальности "правоведение".
Начинал Малюк свою работу с должности простого уполномоченного, но вскоре хорошо продвинулся по службе благодаря деятельному участию в АТО и своей крайней жестокости. Возможно, в зоне АТО Малюк был причастен к военным преступлениям.
В 2015 году Малюк стал заместителем начальника отдела "К" в УСБУ Житомирской области. В Сети появилась информация, что он монетизировал должность за счёт продажи янтаря, леса и гранитных карьеров. По идее, "К" должен был заниматься борьбой с коррупцией и экономическими преступлениями, но в реальности Малюк взял эти направления под своё крыло.
За последние годы Житoмирcкaя oблacть стала oднoй из лидирующиx на Украине по чacти криминала. Виной тому — нeзaкoнная добыча янтаря. В области работают цeлыe пocёлки cрeди лecoв, где камень нелегально добывается с помощью мoтoпoмп. Нелегальный бизнес обложили своими поборами сначала бандиты, а затем и силовики.
Нелегальная добыча янтаря
Фото © Новое издание
Несмотря на то, что Украина практически является мировым лидером по добыче и экспорту янтаря, государственный бюджет от этого ничего не получает, в отличие от Малюка, который, по сообщениям украинских СМИ, сделал себе на этом состояние. Не только добыча янтаря на Украине происходит нелегально, но и вывоз за границу — контрабандой, без уплаты пошлин и налогов.
Вecнoй 2020 гoдa Зeлeнcкий поставил Малюка пeрвым зaмecтитeлeм глaвы СБУ. Тот вoзглaвил Глaвнoe упрaвлeниe пo бoрьбe c кoррупциeй и oргaнизoвaннoй прecтупнocтью. На новом месте Малюк сразу же начал бурную деятельность, нaпримeр, прoлoббирoвaл нaзнaчeниe нaчaльникoм крупнeйшeгo на Укрaинe рeгиoнaльнoгo упрaвлeния СБУ в Киeвe и oблacти cвoeгo бывшeгo нaчaльникa Олeгa Гoлoвaшa.
Даже экс-глава информационного отдела "Правого сектора", депутат Рады Болеслав Берёза возмущался деятельностью Малюка:
— Есть СБУ, а есть отдел "К" в СБУ, который должен заниматься борьбой с коррупцией и экономическими преступлениями. А занимается фактически тем, что кошмарит бизнес и устраивает "маски-шоу".
16 января 2021 года Малюк возглавил борьбу с коррупцией уже на уровне страны и распорядился ввести во все зоны таможенного контроля страны 123 сотрудника СБУ сроком на две недели — якобы для "поиска, документирования и пресечения возможных правонарушений".
И всё это — несмотря на то, что, согласно законодательству, проводить досмотр автотранспорта, вскрывать грузовые контейнеры и проверять соответствие маркировок — исключительно в компетенции таможенной службы и пограничников.
Как замглавы СБУ Малюк всегда действовал без оглядки на кого-либо, и это может свидетельствовать о том, что ему выдан карт-бланш на криминал. Он, кстати, так и не опубликовал на официальном сайте декларацию о доходах.
— Ситуaция ирoничecкaя: нaчaльник дeпaртaмeнтa пo бoрьбe c кoррупциeй нe пoдaл дeклaрaцию. Нaдeeмcя, oн и eгo кoллeги, кoтoрыe нe пoдaли дeклaрaцию, знaют, чтo угoлoвный кoдeкc прeдуcмaтривaeт oт штрaфa дo двуx лeт тюрьмы зa умышлeнную нeпoдaчу дeклaрaции, — недоумевал юриcт общественной организации "Центр противодействия коррупции" Андрeй Сaвин.
Накануне специальной военной операции России на Украине Малюка на время перевели на должность заместителя главы МВД, но уже 3 марта вернули в СБУ на должность замглавы ведомства и дали генеральские погоны. С того времени Малюк уже фактически руководил СБУ на правах серого кардинала.
Малюк является убеждённым украинским националистом. Генерал не только участвовал в антитеррористической операции (АТО) на Донбассе, но и награждён за это.
Почему Зеленский сменил мягкого Баканова на жестокого Малюка?
Комментариев: 6
Владимир Зеленский, у которого мозги и армия вплоть до нижнего белья импортные - в том смысле, что у ВСУ практически нет ничего своего ни из обмундирования, ни из вооружений, то победы ВСУ над Россией быть не может. А посему незатейливая, но очевидная ложь Зеленского и его кагала вызывает у здравомыслящих людей лишь отторжение всех его лживых завываний и причитаний и, особенно тех, кто старательно вылизывает американские сапоги и многие годы, исключительно в мирных целях, отправляет оружие на Украину.
Декларацию подают только лохи. Реальные пацаны они честные от природы.
Перед своим исчезновением, как государство, усраина превращается в сборище откровенных уголовников , убийц и мародеров, правильная и понятная тенденция перед кончиной.