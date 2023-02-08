42-летняя Винус Уильямс снова начала ходить после травмы и надеется вернуться в теннис

Американская теннисистка и бывшая первая ракетка мира Винус Уильямс не планирует покидать теннис, несмотря на травму бедра во время турнира WTA-250 в Окленде Новой Зеландии. Из-за этого ей пришлось сдать уайлд-кард в основную сетку Открытого чемпионата Австралии.

"Честно говоря, была ошеломлена травмой. Я давно не получала подобного повреждения и не могла поверить, что мне нужно вернуться в реабилитационный центр. Примерно через неделю я начала назначать визиты к врачам и начала думать о том, что меня ждёт дальше, и пытаться понять, сколько времени потребуется, чтобы вернуться", — призналась она в видеообращении к аудитории в соцсетях.

По словам Уильямс, сейчас она "довольно хорошо ходит" и надеется, что скоро снова будет бегать, но пока не тренируется. Тем не менее спортсменка хочет снова добраться "до той точки", когда вновь будет чувствовать себя устойчиво. Уильямс рассказала, что за её спортивную карьеру случалось несколько травм, после которых уверенность была потеряна.

"Теперь снова нужно поверить в себя. Я дойду до этого с божьей помощью и вернусь в теннис", — сказала спортсменка.