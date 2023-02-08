В России создали сыр от пародонтита
В Росбиотехе создали сыр с куркумой, помогающий при пародонтите
Созданный Росбиотехом сыр с куркумой. Обложка © Росбиотех
Специалисты Росбиотеха создали очередной сыр, помогающий укрепить здоровье. Как рассказала директор Центра сыроделия университета Елена Сидорова, в этот раз речь идёт о добавлении в продукт куркумы, обладающей противовоспалительными и бактерицидными свойствами.
"Технология позволяет сохранить все полезные свойства специи, в том числе противовоспалительное и бактерицидное. За счёт этого куркума может замедлять развитие или уменьшать симптомы пародонтита", — сказала она в беседе с "Газетой.ru".
Подчёркивается, что разработанная технология позволяет практически полностью сохранить себестоимость продукта и производить его на уже имеющемся у сыроварен оборудовании. Более того, в технологии производства сыра соблюдены все требования ГОСТа.
Вышеназванный продукт — это не первый созданный Росбиотехом "лечебный" сыр. Ранее в университете рассказывали о чёрном мраморном сыре, в который добавляют активированный уголь. Такой молочный продукт поможет очистить организм. Также специалисты придумали "антипростудный" сыр с добавлением ягод черноплодной рябины.