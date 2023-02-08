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8 февраля, 10:29

В России создали сыр от пародонтита

В Росбиотехе создали сыр с куркумой, помогающий при пародонтите

<p>Созданный Росбиотехом сыр с куркумой. Обложка © <a href="https://mgupp.ru/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Росбиотех</a></p>

Созданный Росбиотехом сыр с куркумой. Обложка © Росбиотех

Специалисты Росбиотеха создали очередной сыр, помогающий укрепить здоровье. Как рассказала директор Центра сыроделия университета Елена Сидорова, в этот раз речь идёт о добавлении в продукт куркумы, обладающей противовоспалительными и бактерицидными свойствами.

"Технология позволяет сохранить все полезные свойства специи, в том числе противовоспалительное и бактерицидное. За счёт этого куркума может замедлять развитие или уменьшать симптомы пародонтита", сказала она в беседе с "Газетой.ru".

Подчёркивается, что разработанная технология позволяет практически полностью сохранить себестоимость продукта и производить его на уже имеющемся у сыроварен оборудовании. Более того, в технологии производства сыра соблюдены все требования ГОСТа.

Врач усомнилась в пользе нового "угольного" сыра

Врач усомнилась в пользе нового "угольного" сыра

Вышеназванный продукт — это не первый созданный Росбиотехом "лечебный" сыр. Ранее в университете рассказывали о чёрном мраморном сыре, в который добавляют активированный уголь. Такой молочный продукт поможет очистить организм. Также специалисты придумали "антипростудный" сыр с добавлением ягод черноплодной рябины.

Матвей Константинов

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