Минздрав выступил против онлайн-продажи алкоголя

Легализация онлайн-продажи спиртного опасна, независимо от того, как она устроена технически, заявили в Центральном НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ. Там уверены, что это может привести к росту алкоголизма, а также позволит покупать крепкие напитки детям и людям в состоянии опьянения.

"Легализация дистанционной торговли алкоголем опасна, независимо от того, как технически она происходит, <...> создаст предпосылки для нарушения целого ряда требований, <...> таких как запрет продажи алкогольной продукции в ночное время, несовершеннолетним, вне стационарных объектов, а также может способствовать распространению нелегальной торговли алкогольной продукцией", — приводит комментарий Минздрава РИА "Новости".

В министерстве добавили, что возможность заказывать горячительные напитки домой в больших объёмах чревата также ростом ряда заболеваний, связанных с употреблением спиртного.