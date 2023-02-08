Минздрав выступил против онлайн-продажи алкоголя
В НИИ Минздрава перечислили опасности легализации онлайн-продажи алкоголя
Легализация онлайн-продажи спиртного опасна, независимо от того, как она устроена технически, заявили в Центральном НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ. Там уверены, что это может привести к росту алкоголизма, а также позволит покупать крепкие напитки детям и людям в состоянии опьянения.
"Легализация дистанционной торговли алкоголем опасна, независимо от того, как технически она происходит, <...> создаст предпосылки для нарушения целого ряда требований, <...> таких как запрет продажи алкогольной продукции в ночное время, несовершеннолетним, вне стационарных объектов, а также может способствовать распространению нелегальной торговли алкогольной продукцией", — приводит комментарий Минздрава РИА "Новости".
В министерстве добавили, что возможность заказывать горячительные напитки домой в больших объёмах чревата также ростом ряда заболеваний, связанных с употреблением спиртного.
Ранее Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предложила запустить интернет-торговлю алкоголем по QR-кодам. Продажу алкоголя в Сети предлагают легализовать с ограничениями: ввести двухфакторную идентификацию покупателей.
LIFE / Владимир Суворов