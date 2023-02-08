Число жертв землетрясения в Турции превысило 8,5 тысячи

В результате мощного землетрясения в Турции погибло уже более 8,5 тысячи человек. Об этом сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Сейчас он находится в городе Кахраманмараш, пострадавшем от землетрясения.

"К сожалению, число погибших продолжает расти, на данный момент оно достигло 8574 жертв, 49 133 человека получили ранения", — отметил он.

Также буквально полчаса назад (в 13:26 мск) в центральной части Турции зарегистрировано ещё одно землетрясение магнитудой 4,5. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, подземные толчки произошли в 37 километрах от города Газиантеп.