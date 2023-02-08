Девочка, которую 30 раз ударила ножом одноклассница в туалете школы в Химках, пришла в себя
Воробьёв рассказал, что пострадавшая от поножовщины школьница из Химок пришла в себя
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв сообщил о состоянии девочки из подмосковных Химок. Фото © t.me / "Воробьёв LIVE"
Школьница, которую изрезала ножом сверстница в одной из химкинских школ, пришла в сознание, её внутренние органы не пострадали, но кровопотеря большая. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв после посещения больницы, где находится пострадавшая.
"11-летняя Соня, пострадавшая вчера в одной из химкинских школ, уже пришла в себя. Ран много, но, к счастью, внутренние органы не задеты. Она потеряла много крови, но детский организм обязательно справится, сегодня Соня в сознании и дышит сама, без ИВЛ. Родители рядом, не отходят от дочери ни на минуту", — написал он в телеграм-канале.
Воробьёв поблагодарил врачей подмосковных Химок и Люберец, а также санитарную авиацию за слаженность и оперативность действий по спасению девочки.
Напомним, 7 февраля пятиклассница с ножом набросилась на сверстницу в туалете подмосковного лицея. Обидчица нанесла девочке 30 ранений, а затем вернулась в класс и сказала: "Я её убила". Пострадавшую уже прооперировали, её состояние оценивается как тяжёлое. Были озвучены основные версии ЧП, в том числе конфликт из-за мальчика.