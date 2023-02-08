Зеленского в Лондоне представят Карлу III и дадут выступить перед Парламентом

Король Великобритании Карл III примет президента Украины Владимира Зеленского, который сегодня прилетел в Лондон впервые с начала специальной военной операции. О предстоящей аудиенции сообщает Букингемский дворец.

Кроме того, ожидается, что Зеленский проведёт встречу с премьер-министром Риши Сунаком, а также выступит перед Парламентом Великобритании.

"Зеленский посетит Великобританию сегодня, чтобы встретиться с премьером Риши Сунаком и выступить перед Парламентом", — говорится в анонсе, размещённом в среду канцелярией премьер-министра на Даунинг-стрит.