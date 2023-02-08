Зеленского в Лондоне представят Карлу III и дадут выступить перед Парламентом
Букингемский дворец сообщил о планах короля Карла III встретиться с президентом Украины Зеленским
Король Великобритании Карл III примет президента Украины Владимира Зеленского, который сегодня прилетел в Лондон впервые с начала специальной военной операции. О предстоящей аудиенции сообщает Букингемский дворец.
Кроме того, ожидается, что Зеленский проведёт встречу с премьер-министром Риши Сунаком, а также выступит перед Парламентом Великобритании.
"Зеленский посетит Великобританию сегодня, чтобы встретиться с премьером Риши Сунаком и выступить перед Парламентом", — говорится в анонсе, размещённом в среду канцелярией премьер-министра на Даунинг-стрит.
Напомним, что в преддверии визита Зеленского британский премьер Сунак сделал ряд громких заявлений о наращивании военной помощи Киеву. В частности, было объявлено, что Лондон намерен передать Киеву более дальнобойное вооружение, чтобы "нарушить возможности России" по нанесению ударов. Кроме того, британские инструкторы начнут организованно готовить украинских военных лётчиков и морских пехотинцев.
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