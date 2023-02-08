Украинский пленный рассказал, как его забрали на фронт прямо из автобуса

Украинских мужчин забирают на фронт прямо с улицы. Об этом рассказал солдат ВСУ, находящийся в российском плену. По словам военнопленного, повестку ему вручили по пути на работу и забрали в военкомат прямо из общественного транспорта.

"Меня заставили идти воевать. Меня мобилизовали — я ехал на работу, остановили маршрутку, вручили повестку... Меня загрузили в машину и привезли на фронт воевать. Я в поликлинике говорил, что у меня больное сердце, желудок, а мне врачи сказали: это не проблема, можешь идти воевать", — рассказал мужчина.

В плен к российским войскам украинец сдался на передовой. По его словам, это единственный шанс остаться в живых на фронте. Он обратился к соотечественникам и призвал последовать его примеру.