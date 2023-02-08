В ГД назвали Зеленского "накокаиненным клоуном", который при случае нажмёт на ядерную кнопку

К заявлениям о том, что Украина может обладать ядерным оружием, стоит отнестись как к угрозе. Такое мнение в беседе с Лайфом высказал первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв.

Журавлёв объяснил, что важно ещё и то, кто озвучивает подобные заявления. Он рассказал, что сообщивший об этом экс-командующий Сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак — персона довольно информированная, которая занимает весьма солидное положение в военной иерархии страны.

"Ход рассуждений генерала тоже вполне логичен — технологии у Украины есть, учёные-физики ещё советской школы остались, а главное: "В принципе, на сегодняшний день никто украинцам не запретит его иметь" (цитата Скшипчака. — Прим. Лайфа). О чём я не раз говорил — даже если и не было бомбы, западные союзники постараются её предоставить (Киеву. — Прим. Лайфа)", — сказал депутат.

К словам генерала народный избранник призвал отнестись как к реальной угрозе. По мнению Журавлёва, не стоит сомневаться в том, что "накокаиненный клоун при случае нажмёт на ядерную кнопку" без всяких сожалений и угрызений совести.

"Разве может быть линия, которую переступает Запад, ещё краснее, чем опасность ядерного удара по нашей стране?" — резюмировал народный избранник.

Напомним, бывший командующий Сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак в эфире Radio ZET допустил наличие ядерного оружия у Украины. По его словам, у Киева есть всё, чтобы иметь такое оружие. В частности, он упомянул лаборатории, атомные электростанции, учёных и прочие факторы. К тому же генерал заявил, что Украине никто не запретит иметь ядерное оружие.