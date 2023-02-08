Сунака уличили в мечте войти в историю из-за планов учить пилотов ВСУ летать на истребителях

Политолог Руслан Бальбек в беседе с Лайфом предположил, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил о подготовке украинских пилотов британскими инструкторами ради собственного политического веса на международной арене.

"Британия из шкуры вон лезет, чтобы показать, как хочет помочь Украине. Но мне интересно, где Украина возьмёт самолёты английского образца и десантные корабли, чтобы высадить морских пехотинцев. По сути, это всё равно что открыть мореходную школу в посёлке, где даже озера нет", — поделился он.

Политолог уверен, что обучать украинских военных Британия сможет, ведь средства и возможности для этого есть. Но вопрос, получит ли Украина западные истребители, остаётся открытым. Если это и произойдёт, то эти самолёты точно не смогут завоевать господство в небе, подчеркнул собеседник Лайфа.

"Они [страны Запада] готовы воевать с Россией только на территории Украины, но, если география конфликта расширится, можно не сомневаться, что политическая делегация коллективного Запада тут же появится в Москве. Но английскому премьеру нужно набирать себе очки и политический вес. А возможно, он и тешит себя мыслью, что войдёт в историю. Видимо, это и есть первопричина подобных заявлений ", — подытожил эксперт.