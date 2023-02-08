Госпитализированного с пневмонией Сванидзе вывели из искусственной комы
Экс-глава СПЧ Каляпин: Николая Сванидзе вывели из искусственной комы
Медики вывели из состояния искусственной комы журналиста и общественного деятеля Николая Сванидзе. Об этом в беседе с РИА "Новости" рассказал бывший член Совета по правам человека при Президенте России Игорь Каляпин.
"Я знаю, что его вывели из искусственной комы", — сказал Каляпин.
Напомним, несколько дней назад стало известно, что Николая Сванидзе госпитализировали с пневмонией и отёком лёгких. Его помощница опровергла информацию, что журналиста подключили к ИВЛ, но не смогла сообщить подробностей о его состоянии. По данным СМИ, у Сванидзе диагностировали отёк лёгкого, сепсис и септический шок. При этом лечение усугубляют сопутствующие заболевания общественника, среди которых хроническая ишемия головного мозга и гипертония третьей степени.
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ТАСС / Михаил Метцель