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8 февраля, 10:48

Госпитализированного с пневмонией Сванидзе вывели из искусственной комы

Экс-глава СПЧ Каляпин: Николая Сванидзе вывели из искусственной комы

Медики вывели из состояния искусственной комы журналиста и общественного деятеля Николая Сванидзе. Об этом в беседе с РИА "Новости" рассказал бывший член Совета по правам человека при Президенте России Игорь Каляпин.

"Я знаю, что его вывели из искусственной комы", — сказал Каляпин.

Напомним, несколько дней назад стало известно, что Николая Сванидзе госпитализировали с пневмонией и отёком лёгких. Его помощница опровергла информацию, что журналиста подключили к ИВЛ, но не смогла сообщить подробностей о его состоянии. По данным СМИ, у Сванидзе диагностировали отёк лёгкого, сепсис и септический шок. При этом лечение усугубляют сопутствующие заболевания общественника, среди которых хроническая ишемия головного мозга и гипертония третьей степени.

После утечек о состоянии здоровья Костомарова для него завели конфиденциальную карту

После утечек о состоянии здоровья Костомарова для него завели конфиденциальную карту

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ТАСС / Михаил Метцель

Оксана Попова
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