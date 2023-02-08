Мать устроившей поножовщину пятиклассницы просит 15 млн за интервью, но не для себя

Мать пятиклассницы, устроившей поножовщину в туалете химкинского лицея, готова встретиться с журналистами и рассказать о деталях трагедии, но не бесплатно. Как стало известно Лайфу, чтобы побеседовать с ней, придётся заплатить не менее 15 миллионов рублей. Женщина утверждает, что эти деньги она передаст семье школьницы, которую изрезала её дочь.

По словам мамы пятиклассницы, именно 15 миллионов может потребоваться на лечение и реабилитацию девочки, которую изранила её дочь в туалете школы. Общаться с журналистами на других условиях она отказывается.

Также Лайф узнал, что пострадавшая девочка пришла в себя. К счастью, её внутренние органы не задеты. Изрезавшая её одноклассница также в больнице, но в психиатрической. Там ей проводят медицинскую экспертизу.