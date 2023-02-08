Александр Кержаков стал главным тренером кипрского клуба "Кармиотисса"

Кипрский футбольный клуб "Кармиотисса Полемидия" сообщил о назначении лучшего бомбардира в истории российской сборной Александра Кержакова на пост главного тренера вместо отправленного в отставку Софрониса Августи. Комментарий нового наставника ФК приводит в своём официальном аккаунте в Twitter.