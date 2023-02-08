Александр Кержаков стал главным тренером кипрского клуба "Кармиотисса"
Александр Кержаков. Фото © ТАСС / Валентина Певцова
Кипрский футбольный клуб "Кармиотисса Полемидия" сообщил о назначении лучшего бомбардира в истории российской сборной Александра Кержакова на пост главного тренера вместо отправленного в отставку Софрониса Августи. Комментарий нового наставника ФК приводит в своём официальном аккаунте в Twitter.
"Всем привет, я готов, давайте сделаем это", — цитирует Кержакова клуб "Кармиотисса".
Ранее Лайф писал, что главный тренер хоккейного клуба "Спартак" Игорь Гришин подал в отставку. Специалист останется в системе красно-белых и уже в ближайшее время прибудет в расположение ХК "Химик".