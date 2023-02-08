Любителей лапши быстрого приготовления предупредили о возможных проблемах с сосудами

Процесс производства лапши быстрого приготовления превращает её во вредный для здоровья продукт, способный спровоцировать не только набор лишнего веса, но и развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом предупредил врач-гастроэнтеролог АО "Медицина" Евгений Белоусов.

Он указал, что популярная среди россиян еда по две-три минуты обжаривается в кипящем пальмовом масле, что меняет структуру. Именно это в будущем позволяет заварить её кипятком.

"Пальмовое масло богато насыщенными жирными кислотами. Организм не способен усваивать его полностью, поэтому пальмовое масло оседает на стенках кровеносных сосудов. Это может вызывать серьёзные сердечно-сосудистые заболевания. Также употребление продукта в ежедневном рационе грозит повышением кровяного давления и уровня сахара в крови", — предупредил гастроэнтеролог в беседе с "Газетой.ру".

Ещё одна опасность для организма — используемая в производстве пшеничная мука, в которую иногда добавляют и яичную. Эти ингредиенты способны навредить фигуре, а находящиеся в лапше вредные компоненты лишь усугубляют и без того "нездоровый" состав. Речь идёт об ароматизаторах, загустителях, консервантах, которые также содержатся и в масле со специями.

"Один из опасных для организма консервантов — глутамат натрия. Он наиболее вреден для детей, пожилых людей, беременных женщин и кормящих матерей", — заключил Белоусов.