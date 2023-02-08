Число погибших при взрыве в пятиэтажке в Тульской области выросло до семи

Спасатели извлекли из-под завалов дома в тульском Ефремове тела ещё двух человек, сообщает источник Лайфа. Таким образом, число жертв выросло до семи.

По данным источника, спасатели достали из-под завалов рухнувшей многоэтажки тела матери и дочери. Теперь в числе жертв трое мужчин, три женщины и один ребёнок.