Число погибших при взрыве в пятиэтажке в Тульской области выросло до семи
Спасатели извлекли из-под завалов дома в тульском Ефремове тела ещё двух человек, сообщает источник Лайфа. Таким образом, число жертв выросло до семи.
Спасатели достали из-под завалов тела матери и дочери. Видео © LIFE
По данным источника, спасатели достали из-под завалов рухнувшей многоэтажки тела матери и дочери. Теперь в числе жертв трое мужчин, три женщины и один ребёнок.
Напомним, взрыв газа в пятиэтажном доме в тульском Ефремове произошёл вчера. В результате оказалось повреждено два десятка квартир, под завалами находились люди, семерых удалось достать живыми. По данным Лайфа, за несколько минут до ЧП жительница дома почуяла неладное и позвонила внучке с просьбой вызвать экстренные службы. По её словам, в квартире сильно пахло газом.
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