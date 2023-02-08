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8 февраля, 11:27

Число погибших при взрыве в пятиэтажке в Тульской области выросло до семи

Спасатели извлекли из-под завалов дома в тульском Ефремове тела ещё двух человек, сообщает источник Лайфа. Таким образом, число жертв выросло до семи.

Спасатели достали из-под завалов тела матери и дочери. Видео © LIFE

По данным источника, спасатели достали из-под завалов рухнувшей многоэтажки тела матери и дочери. Теперь в числе жертв трое мужчин, три женщины и один ребёнок.

Лайф снял с коптера дом в Ефремове, где после взрыва разрушился целый подъезд

Лайф снял с коптера дом в Ефремове, где после взрыва разрушился целый подъезд

Напомним, взрыв газа в пятиэтажном доме в тульском Ефремове произошёл вчера. В результате оказалось повреждено два десятка квартир, под завалами находились люди, семерых удалось достать живыми. По данным Лайфа, за несколько минут до ЧП жительница дома почуяла неладное и позвонила внучке с просьбой вызвать экстренные службы. По её словам, в квартире сильно пахло газом.

Обложка ©

LIFE

Оксана Попова

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