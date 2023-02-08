"Мне не жаль": Вице-премьер Италии не расстроился из-за несостоявшегося "номера" Зеленского на "Сан-Ремо"

Вице-премьер, министр транспорта и инфраструктуры Италии Маттео Сальвини честно признался, что не жалеет об отсутствии президента Украины Владимира Зеленского на песенном конкурсе "Сан-Ремо".

"Я вчера вечером не смотрел фестиваль, я был в отъезде по работе. Для многих итальянцев это сложный момент, мне не жаль, что Зеленского нет", — сказал он в эфире радиостанции RTL.

Сальвини уверен, что неуместно выносить военный конфликт на музыкальную сцену. Он подчеркнул, что не собирается даже слушать обращение Зеленского, которое зачитает ведущий вечера. Вице-премьер намерен провести вместо этого время со своими детьми и посмотреть кино.