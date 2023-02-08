Город в Турции начал уходить под воду после сдвига литосферных плит из-за землетрясения
В Искендеруне на юге Турции поднялся уровень моря после землетрясения, жителей эвакуируют
Затопленные улицы в Искендеруне, Турция. Обложка © Twitter / @CyberRealms1
В районе и одноимённом городе Искендерун турецкой провинции Хатай после землетрясения поднялся уровень моря. Как сообщает телеканал NTV, жителей и рабочих начали эвакуировать в безопасное место.
Затопленные в результате повышения уровня моря улицы Искендеруна. Видео © Twitter / HavaForum, DailyTurkic
Очевидцы опубликовали в Сети ролики и фотографии, на которых видно, что дороги в Искендерунском районе на южном побережье Турции ушли под воду. Тем не менее до сих пор не удалось потушить пожар на контейнерном причале в городском порту.
Улицы Искендеруна после подтопления. Фото © Twitter / CyberRealms1
Грузовые контейнеры в турецком порту горят уже вторые сутки. Напомним, в ночь на понедельник на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7, его назвали самым мощным с 1939 года. Через некоторое время были зафиксированы новые подземные толчки. Число жертв землетрясения в Турции превысило 8,5 тысячи.