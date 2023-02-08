Город в Турции начал уходить под воду после сдвига литосферных плит из-за землетрясения

В районе и одноимённом городе Искендерун турецкой провинции Хатай после землетрясения поднялся уровень моря. Как сообщает телеканал NTV , жителей и рабочих начали эвакуировать в безопасное место.

Очевидцы опубликовали в Сети ролики и фотографии, на которых видно, что дороги в Искендерунском районе на южном побережье Турции ушли под воду. Тем не менее до сих пор не удалось потушить пожар на контейнерном причале в городском порту.