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8 февраля, 15:32

Члену команды чемпиона UFC Махачева грозит тюрьма за кормление квокк в Австралии

<p>Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Islam_Makhachev</p>

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Islam_Makhachev

Один из членов команды российского чемпиона UFC в лёгком весе Ислама Махачева оказался под угрозой тюремного заключения в Австралии за кормление квокк. Об этом сообщает ряд местных СМИ, включая Perthnow.

Команда отдыхала на острове Роттнест, где спортсмены фотографировались и катались на велосипедах. Чемпион также выкладывал видео с кормлением забавных зверьков — квокк. Вот только по закону это запрещено. Позже ролик удалили. Однако теперь члену команды россиянина грозит до пяти лет лишения свободы или штраф в размере 35 тысяч долларов.

Боксёр Ислам Махачев в Австралии готовится к бою в лёгком весе с Александром Волкановски. Поединок состоится в ночь на 12 февраля.

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Ирина Фальке

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