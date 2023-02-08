Члену команды чемпиона UFC Махачева грозит тюрьма за кормление квокк в Австралии

Один из членов команды российского чемпиона UFC в лёгком весе Ислама Махачева оказался под угрозой тюремного заключения в Австралии за кормление квокк. Об этом сообщает ряд местных СМИ, включая Perthnow.

Команда отдыхала на острове Роттнест, где спортсмены фотографировались и катались на велосипедах. Чемпион также выкладывал видео с кормлением забавных зверьков — квокк. Вот только по закону это запрещено. Позже ролик удалили. Однако теперь члену команды россиянина грозит до пяти лет лишения свободы или штраф в размере 35 тысяч долларов.

Боксёр Ислам Махачев в Австралии готовится к бою в лёгком весе с Александром Волкановски. Поединок состоится в ночь на 12 февраля.