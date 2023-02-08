Представитель Дома Романовых пристыдил Зеленского за нарушение протокола на встрече с Карлом III

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на приём к королю Великобритании Карлу III в зелёном свитере и штанах, в то время как окружавшие его политики выглядели более официально. Его образ вызвал множество насмешек и возмущений, например, представитель Дома Романовых Александр Закатов назвал его наряд неприличным и указал на "юмористическое прошлое".

"По-моему, чересчур сильно влияет юмористическое прошлое на нынешнего президента Украины, он заигрался. Как бы то ни было, надо соответствовать правилам стран, независимо от взаимоотношений и политических оценок, вести себя прилично. Когда человек ведёт себя как клоун, это унижает его страну, его позицию", — приводит его слова Daily Storm.

По его мнению, проступок Зеленского лишь в очередной раз показывает, что на самом деле из себя представляет нынешний президент Украины. "Лишний раз подчёркивает, что бог шельму метит", отметил Закатов.

Закатов рассказал, что образ для визита к монарху обычно определяется по согласованию двух сторон. Однако если нет никаких дополнительных договорённостей, следует выбрать классический строгий костюм или военную форму в случае, если у человека есть воинское звание. При этом необходимо учитывать традиции, которые есть в каждой стране. Ни в коем случае нельзя оскорблять принимающую сторону.