Милана Тюльпанова уличила Жерара Пике в абьюзе и заступилась за Шакиру
Милана Тюльпанова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / milana_tulpanova
Испанский футболист Жерар Пике — настоящий абьюзер, а певица Шакира — его жертва. Такое мнение в беседе с "Газетой.ru" высказала экс-жена футболиста Александра Кержакова Милана Тюльпанова, комментируя разрыв звёздной пары.
"Мне кажется, это наглядный пример того, что даже самые популярные в мире женщины, красавицы и суперзвёзды не защищены от абьюзивных отношений. Сейчас в Интернете много видео, которые показывают, что именно такие отношения были у Шакиры с Жераром Пике, хотя об этом никто и не догадывался", — считает Тюльпанова.
Кроме того, тот факт, что за Шакиру заступилось множество женщин из России, говорит о том, что к теме абьюза стали гораздо чувствительнее относиться в обществе. Сейчас, по мнению Тюльпановой, представительницы слабого пола, ставшие его жертвами, перестают этого стыдиться, в их голове формируются правильные установки, указала она.
О том, что у футболиста Жерара Пике есть любовница, Шакира узнала месяц назад. Вернувшись из путешествия, она заметила, что кто-то съел её джем, и намекнула на это в своём клипе. Не так давно Пике официально представил 23-летнюю возлюбленную, связь с которой стала причиной его расставания с певицей.