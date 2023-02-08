Милана Тюльпанова уличила Жерара Пике в абьюзе и заступилась за Шакиру

"Мне кажется, это наглядный пример того, что даже самые популярные в мире женщины, красавицы и суперзвёзды не защищены от абьюзивных отношений. Сейчас в Интернете много видео, которые показывают, что именно такие отношения были у Шакиры с Жераром Пике, хотя об этом никто и не догадывался", — считает Тюльпанова.