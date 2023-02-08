Эксперт по выживанию раскрыл, как долго человек может оставаться под завалами

Если у человека, оказавшегося под завалами, нет серьёзных травм и повреждений, то на спасение у него есть срок до двух недель. Об этом газете "Вечерняя Москва" рассказал инструктор по выживанию Михаил Макеев. По его словам, это не просто теоретические знания — такие случаи в мире были, и их немало.

Эксперт отметил, что по своей физиологии человек способен прожить без еды около двух-трёх недель, а вот без воды — всего шесть дней, поэтому, если у выжившего при землетрясении или обрушении здания есть хоть какой-то доступ к воде и свежему воздуху, его ещё вполне можно спасти, если не отчаиваться.

"На самом деле, если у вас под завалом есть приток кислорода и ничего не продавливает, никакие части тела не повреждены, то в таком положении можно провести довольно длительное время", — говорит Макеев.

При разборе завалов спасатели прислушиваются к каждому звуку, надеясь найти и извлечь живых. Когда человека находят, специалисты стараются проделать между завалами узкий тоннель, чтобы передать пострадавшему воду и медикаменты, в частности раствор глюкозы, чтобы поддерживать его состояние.