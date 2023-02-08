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8 февраля, 14:45

Суд отправил под арест "бриллиантовую королеву" Спиридонову, уличённую в многомиллионном обмане

В Москве суд отправил под домашний арест владелицу ювелирного бренда Darvol Дарью Спиридонову

В Москве суд назначил меру пресечения для владелицы ювелирного бренда Darvol Дарьи Спиридоновой, которую ранее заподозрили в многомиллионном мошенничестве. Как сообщила пресс-служба столичной прокуратуры, "бриллиантовую королеву" отправили под домашний арест до 3 апреля 2023 года.

Дарья Спиридонова в суде. Видео © Telegram / Прокуратура Москвы

"Женщине предъявлено обвинение в совершении восьми эпизодов мошенничества (ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ)", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, Спиридонова брала деньги у клиентов под предлогом реализации ювелирных изделий, однако впоследствии присваивала все средства себе, не выполняя обязательства. В прокуратуре отметили, что от действий предпринимательницы пострадало восемь человек, а общий ущерб составил 191 миллион рублей.

О задержании Дарьи Спиридоновой стало известно ранее сегодня. Как писал Лайф, первый скандал с её участием разгорелся ещё осенью прошлого года, когда клиентка не получила обещанный товар, а деньги ей не вернули. Вскоре количество потерпевших увеличилось.

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Обложка ©

Telegram / Прокуратура Москвы

Максим Плетнёв

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