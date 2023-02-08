Суд отправил под арест "бриллиантовую королеву" Спиридонову, уличённую в многомиллионном обмане
В Москве суд отправил под домашний арест владелицу ювелирного бренда Darvol Дарью Спиридонову
В Москве суд назначил меру пресечения для владелицы ювелирного бренда Darvol Дарьи Спиридоновой, которую ранее заподозрили в многомиллионном мошенничестве. Как сообщила пресс-служба столичной прокуратуры, "бриллиантовую королеву" отправили под домашний арест до 3 апреля 2023 года.
Дарья Спиридонова в суде. Видео © Telegram / Прокуратура Москвы
"Женщине предъявлено обвинение в совершении восьми эпизодов мошенничества (ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ)", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, Спиридонова брала деньги у клиентов под предлогом реализации ювелирных изделий, однако впоследствии присваивала все средства себе, не выполняя обязательства. В прокуратуре отметили, что от действий предпринимательницы пострадало восемь человек, а общий ущерб составил 191 миллион рублей.
О задержании Дарьи Спиридоновой стало известно ранее сегодня. Как писал Лайф, первый скандал с её участием разгорелся ещё осенью прошлого года, когда клиентка не получила обещанный товар, а деньги ей не вернули. Вскоре количество потерпевших увеличилось.
Telegram / Прокуратура Москвы