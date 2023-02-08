Японские учёные разгадали тайну мумии "русалки" из буддийского храма

Мумия "русалки" из храма Эндзюин в префектуре Окаяма в Японии оказалась фальшивкой. К такому мнению пришли учёные Университета науки и искусств Курасики. Об этом говорится на сайте учебного заведения.









Внешне мумия похожа на засушенное существо с хвостом, плавниками, с головой, похожей на человеческую, и поднятыми к лицу руками. Однако благодаря проведённым исследованиям оказалось, что внутренняя часть туловища и головы набита ватой и бумагой, хвост — часть от рыбы семейства горбылёвых, а руки, плечи и лицо обтянуты кожей иглобрюхой рыбы фугу.

Судя по снимкам, в верхней части нет никакого подобия черепа или скелета, в то время как внизу отчётливо видны плавники и хребет. Также удалось выяснить, что волосы на голове принадлежат млекопитающему, ногти — животному, а чешуя может датироваться XIX веком. При этом в голове и нижней части туловища обнаружены металлические иглы. Не исключено, что мумия была изготовлена человеком.

Точно неизвестно, как "русалка" могла оказаться в храме, однако, согласно сохранившимся документам, якобы в 1740-х она попала в сети и была продана в Осаке некоему Кодзиме, а в 1906 году у семьи Кодзимы её купил некий Тоёсиро Комори. В целом, похоже, что речь идёт о существе из японской мифологии — Нингё. Оно напоминает рыбу с человеческой головой, однако сильно отличается от западных вариаций русалок.