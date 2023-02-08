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8 февраля, 14:25

Эти пять действенных шагов помогут вам на пути к чистой коже без акне

Косметолог Абдуллина назвала пять эффективных шагов к чистой коже без акне

Акне (или обыкновенные угри) является одним из самых распространённых заболеваний, которое есть у 50–95% подростков во всём мире. Появлению этого недуга способствуют разные факторы, и без лечения угревая сыпь не пройдёт. Как избавиться от этой болезни и что нужно сделать в первую очередь, в беседе с Лайфом рассказала врач-дерматовенеролог, косметолог Айгуль Абдуллина.

"Состояние нашей кожи — это всегда отражение внутреннего состояния организма. Если организм нездоров, то красивой, гладкой, сияющей кожи можно не ждать. Только комплексный, системный и индивидуальный подход даёт реальный результат", — объяснила врач.

У многих людей акне проявляется в виде пищевой непереносимости и аллергической реакции на коже, акнеподобной сыпи и комедонов из-за нарушения функций работы кишечника, ЖКТ и снижения иммунитета. Чтобы выявить причину и избавиться от этой проблемы, доктор дала некоторые советы.

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1. Наружное лечение в кабинете косметолога

Фото © Unsplash

В первую очередь дерматолог рекомендует найти грамотного врача. Стоит помнить, что при акне и акнеподобных состояниях категорически запрещены мезотерапия, химические пилинги и попытки высушить прыщи: из-за любого повреждения кожа будет защищаться и давать ещё больше воспаления. По словам собеседницы Лайфа, на этом этапе важно подобрать только необходимые наружные процедуры, которые будут давать пользу, а не выкачивать деньги.

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2. Уход в домашних условиях

Фото © Unsplash

Не нужно забывать и о домашнем базовом уходе утром и вечером. К сожалению, многие забывают об этом ритуале, который является обязательным, как чистка зубов, продолжила Абдуллина. По её словам, этот уход также стоит подбирать вместе с врачом, а не скупать 1001 бесполезную баночку.

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3. Питание и состояние ЖКТ

Фото © Unsplash

"Комедоны и другие высыпания очень часто появляются из-за нарушения функций ЖКТ и желчеотделения. А питание, в свою очередь, служит обостряющим фактором развития таких заболеваний. Нужно правильно составить рацион питания и придерживаться его несколько месяцев. После того как вы вылечите свои хронические патологии и другие внутренние заболевания, вы сможете возобновить прежнее питание", — сказала она.

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4. Модификация образа жизни

Фото © Unsplash

Помимо всего прочего, на состояние кожи влияют сон, стрессовые ситуации и физическая активность. В первом случае важно обратить внимание именно на качество сна, чтобы организм успел восстановиться. Стресс же несёт за собой гормональные сдвиги, с которыми нужно уметь работать системно. А физическая нагрузка помогает увеличивать количество митохондрий, которые продуцируют энергию и дают нам красоту, активность и долголетие, объяснила косметолог.

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5. Внутренняя диагностика

Фото © Unsplash

По словам собеседницы Лайфа, акне может быть как отдельным заболеванием, так и гормонально зависимым хроническим дерматозом. Есть и мультифакторные хронические заболевания в организме, которые обостряют эти состояния. Абдуллина объяснила, что нет смысла сдавать анализы по общим спискам, важно обратиться к грамотному специалисту, который назначит анализы исходя из состояния, а также проведёт комплексную работу с вами по восстановлению показателей.

Врач-дерматовенеролог, косметолог Айгуль Абдуллина. Фото предоставлено Лайфу

Врач-дерматовенеролог, косметолог Айгуль Абдуллина. Фото предоставлено Лайфу

Врач назвала способы вернуть коже лица здоровый вид без "уколов красоты"

Врач назвала способы вернуть коже лица здоровый вид без "уколов красоты"

Ранее Лайф писал, что занятия спортом и сбалансированное питание положительно влияют на общее состояние организма и внешность человека. Как рассказала дерматокосметолог Татьяна Малышева, физическая активность и правильный рацион способствуют выработке коллагена, который помогает поддерживать мышцы и кожу в здоровом состоянии.

Обложка ©

Unsplash

Ольга Годуненко

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