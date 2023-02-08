Эти пять действенных шагов помогут вам на пути к чистой коже без акне
Косметолог Абдуллина назвала пять эффективных шагов к чистой коже без акне
Акне (или обыкновенные угри) является одним из самых распространённых заболеваний, которое есть у 50–95% подростков во всём мире. Появлению этого недуга способствуют разные факторы, и без лечения угревая сыпь не пройдёт. Как избавиться от этой болезни и что нужно сделать в первую очередь, в беседе с Лайфом рассказала врач-дерматовенеролог, косметолог Айгуль Абдуллина.
"Состояние нашей кожи — это всегда отражение внутреннего состояния организма. Если организм нездоров, то красивой, гладкой, сияющей кожи можно не ждать. Только комплексный, системный и индивидуальный подход даёт реальный результат", — объяснила врач.
У многих людей акне проявляется в виде пищевой непереносимости и аллергической реакции на коже, акнеподобной сыпи и комедонов из-за нарушения функций работы кишечника, ЖКТ и снижения иммунитета. Чтобы выявить причину и избавиться от этой проблемы, доктор дала некоторые советы.
1. Наружное лечение в кабинете косметолога
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В первую очередь дерматолог рекомендует найти грамотного врача. Стоит помнить, что при акне и акнеподобных состояниях категорически запрещены мезотерапия, химические пилинги и попытки высушить прыщи: из-за любого повреждения кожа будет защищаться и давать ещё больше воспаления. По словам собеседницы Лайфа, на этом этапе важно подобрать только необходимые наружные процедуры, которые будут давать пользу, а не выкачивать деньги.
2. Уход в домашних условиях
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Не нужно забывать и о домашнем базовом уходе утром и вечером. К сожалению, многие забывают об этом ритуале, который является обязательным, как чистка зубов, продолжила Абдуллина. По её словам, этот уход также стоит подбирать вместе с врачом, а не скупать 1001 бесполезную баночку.
3. Питание и состояние ЖКТ
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"Комедоны и другие высыпания очень часто появляются из-за нарушения функций ЖКТ и желчеотделения. А питание, в свою очередь, служит обостряющим фактором развития таких заболеваний. Нужно правильно составить рацион питания и придерживаться его несколько месяцев. После того как вы вылечите свои хронические патологии и другие внутренние заболевания, вы сможете возобновить прежнее питание", — сказала она.
4. Модификация образа жизни
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Помимо всего прочего, на состояние кожи влияют сон, стрессовые ситуации и физическая активность. В первом случае важно обратить внимание именно на качество сна, чтобы организм успел восстановиться. Стресс же несёт за собой гормональные сдвиги, с которыми нужно уметь работать системно. А физическая нагрузка помогает увеличивать количество митохондрий, которые продуцируют энергию и дают нам красоту, активность и долголетие, объяснила косметолог.
5. Внутренняя диагностика
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По словам собеседницы Лайфа, акне может быть как отдельным заболеванием, так и гормонально зависимым хроническим дерматозом. Есть и мультифакторные хронические заболевания в организме, которые обостряют эти состояния. Абдуллина объяснила, что нет смысла сдавать анализы по общим спискам, важно обратиться к грамотному специалисту, который назначит анализы исходя из состояния, а также проведёт комплексную работу с вами по восстановлению показателей.
Врач-дерматовенеролог, косметолог Айгуль Абдуллина. Фото предоставлено Лайфу
Ранее Лайф писал, что занятия спортом и сбалансированное питание положительно влияют на общее состояние организма и внешность человека. Как рассказала дерматокосметолог Татьяна Малышева, физическая активность и правильный рацион способствуют выработке коллагена, который помогает поддерживать мышцы и кожу в здоровом состоянии.
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