Врач назвала способы вернуть коже лица здоровый вид без "уколов красоты"

Чтобы кожа лица засияла и стала более свежей, необязательно бежать к косметологу за "уколами красоты". Достаточно отказаться от вредных привычек, а также жёстких диет. Подробнее об этом и других методах рассказала врач-хирург из Швеции и специалист по репродуктивному здоровью Садхана Кала в материале для Times of India.

По словам врача, здоровая кожа не всегда идеальна: на ней могут быть родинки, пигментные пятна и поры. Однако не должно быть покраснений, болячек, жирности и высыпаний, которые, по словам медика, говорят о нарушениях в организме. Лицо также может быть и отражением ваших вредных привычек, неправильного питания и недосыпания. Чтобы оно всегда сияло, нужно придерживаться некоторых советов.

Сон менее восьми часов в день делает кожу сухой и более морщинистой, а цвет лица — пепельным, тусклым или безжизненным. Фото © Unsplash

Прежде всего Кала рекомендовала отказаться от курения и алкоголя. Последний вызывает дерматиты, инфекции кожи, а также псориаз. Поможет восстановить цвет лица и нормализация сна. По словам медика, сон менее восьми часов в день делает кожу сухой и более морщинистой, а цвет лица — пепельным, тусклым или безжизненным.

Вместе с тем доктор рекомендует не забывать про ежедневные физические упражнения. Это улучшает структуру кожи и уменьшает возрастные изменения. Изнурительные диеты, стрессовые ситуации и воздействие ультрафиолетового излучения также влияют на цвет лица. Если вы хотите, чтобы кожа стала сияющей, от этого также стоит отказаться.

Коже крайне необходимы бета-каротин и лютеин. Витамины важны для нормального развития клеток и здорового тона кожи. Фото © unsplash

Избавившись от вредных привычек, не нужно забывать и о приёме витаминов. Медик объяснила, что коже необходимы бета-каротин и лютеин. Эти витамины важны для нормального развития клеток и здорового тона кожи. Также, по словам врача, засиять вновь лицу помогут витамины С, Е, селен и омега-3.

"Здоровая кожа отражает общее самочувствие, ваша кожа постоянно обновляется. Поэтому никогда не поздно начать здоровый уход за ней. И, как говорит Деми Мур, если вы сосредоточитесь на хорошем уходе за кожей, вам не понадобится много косметики", — резюмировала доктор.