Кассир убедил друзей ограбить офис СДЭК в Подмосковье и исполнил роль потерпевшего для камер

Сотрудник СДЭК подбил друзей устроить грабёж, уверяя, что в чемоданчике на кассе лежит куча денег, которыми он совсем не прочь разжиться. Сильно заморачиваться не стали ни с планом, ни с его исполнением. Подельники надели медицинские маски, солнцезащитные очки и натянули капюшоны. Один вооружился перцовым баллончиком, а второму выпала честь свистнуть заветный чемоданчик.

В итоге первый, даже не целясь в "жертву", брызнул из баллончика и чудесным образом попал кассиру прямо в глаза, да так, что тот начал стонать и театрально корчиться от боли на камеру. Действуя по намеченному плану, второй "грабитель" забежал за прилавок и схватил чемодан. А когда воришки ушли, сотрудник пункта промыл глаза и увидел, что денег нет. Об инциденте он тут же сообщил в полицию, вот только правоохранители быстро поняли, что к чему. Сейчас вся "банда" задержана. Один из грабителей под подпиской о невыезде, ему 17 лет.