Кассир убедил друзей ограбить офис СДЭК в Подмосковье и исполнил роль потерпевшего для камер
Кассир СДЭК уговорил двух друзей ограбить пункт выдачи в Подмосковье ради 100 тысяч рублей
В подмосковном Ногинске произошло театральное ограбление офиса СДЭК, организатором которого оказался сотрудник экспресс-доставки. "Актёры" вынесли 100 тысяч рублей, сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах.
В Подмосковье произошло театральное ограбление офиса СДЭК, организатором которого оказался сам кассир. Видео © LIFE
Сотрудник СДЭК подбил друзей устроить грабёж, уверяя, что в чемоданчике на кассе лежит куча денег, которыми он совсем не прочь разжиться. Сильно заморачиваться не стали ни с планом, ни с его исполнением. Подельники надели медицинские маски, солнцезащитные очки и натянули капюшоны. Один вооружился перцовым баллончиком, а второму выпала честь свистнуть заветный чемоданчик.
В итоге первый, даже не целясь в "жертву", брызнул из баллончика и чудесным образом попал кассиру прямо в глаза, да так, что тот начал стонать и театрально корчиться от боли на камеру. Действуя по намеченному плану, второй "грабитель" забежал за прилавок и схватил чемодан. А когда воришки ушли, сотрудник пункта промыл глаза и увидел, что денег нет. Об инциденте он тут же сообщил в полицию, вот только правоохранители быстро поняли, что к чему. Сейчас вся "банда" задержана. Один из грабителей под подпиской о невыезде, ему 17 лет.
А недавно Лайф рассказывал об инциденте в Нижнем Тагиле. Там подростки "обнесли" аптеку, украв гематоген и йогурты, причём действовали так нагло, что даже не пытались скрыть свои лица.
LIFE