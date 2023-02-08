Путин наградил молодых учёных за успехи в области науки и инноваций
Президент Владимир Путин на церемонии в Кремле вручил молодым российским учёным премии в области науки и инноваций. Лауреаты в 2022 году проявили себя в области исследований нефтедобычи, океанологии, химического анализа, разработке технологии испытания сложных технических устройств.
К примеру, 35-летний москвич Александр Осадчиев получил премию за исследование океанологических процессов в морях Российской Арктики, важные для обеспечения хозяйственной деятельности в акватории Северного морского пути. 33-летний Ирек Мухаматдинов из Казани был награждён за разработку катализаторов акватермолиза для повышения нефтеотдачи пластов. Петербуржцы Ирина Тимофеева и Андрей Шишов стали лауреатами за совместную разработку материалов и методов для инструментального химического анализа промышленных, природных и биомедицинских объектов.
Глава государства поздравил исследователей, сделавших прорывные открытия, и пожелал им, чтобы сегодняшняя награда была "не вершиной, а одной из ступеней движения вверх".
Ранее Лайф писал, что президент России Владимир Путин поручил ввести ежегодные премии за прорывы в области развития и внедрения искусственного интеллекта. Кроме того, глава государства дал поручение рассмотреть возможность расширения списка полигонов, которые могут использовать для экспериментов с беспилотной авиацией.