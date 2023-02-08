Врач предупредил об опасности популярного средства от боли в горле

Врач-реабилитолог и телеведущий Сергей Агапкин в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия-1" предупредил, что больное горло нельзя лечить горячим чаем.

"Избавиться от боли в горле, как ни странно, помогает мороженое, а горячий чай может даже, наоборот, усилить процессы воспаления", — сказал специалист.

Горячая жидкость точно не поможет убрать неприятные ощущения и только замедлит процесс выздоровления. Тогда как мороженое за счёт прохлады успокоит раздражение и слегка уменьшит отёк.