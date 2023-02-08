Врач предупредил об опасности популярного средства от боли в горле
Реабилитолог Агапкин предупредил, что горячий чай опасен при боли в горле
Врач-реабилитолог и телеведущий Сергей Агапкин в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия-1" предупредил, что больное горло нельзя лечить горячим чаем.
"Избавиться от боли в горле, как ни странно, помогает мороженое, а горячий чай может даже, наоборот, усилить процессы воспаления", — сказал специалист.
Горячая жидкость точно не поможет убрать неприятные ощущения и только замедлит процесс выздоровления. Тогда как мороженое за счёт прохлады успокоит раздражение и слегка уменьшит отёк.
Об использовании льда и мороженого для укрепления иммунитета у детей ранее рассказывала педиатр Минздрава РФ Мария Ревнова. По словам врача, для "закалки" ребёнку также можно предложить в небольшом объёме его любимые соки и морсы в замороженном виде.
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