Психолог рассказала, какие мультики вдребезги сломают психику ребёнка

В последние годы всё чаще появляются мультфильмы, которые крайне отличаются от добрых мультиков советского времени. Некоторые популярные картины несут негативный посыл, а родители не всегда могут проследить за тем, что смотрит их ребёнок по телевизору. Руководитель службы психологической помощи онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Татьяна Исраелян в беседе с Лайфом рассказала, как защитить детей от нежелательного контента и какие фильмы могут нанести им вред.

По словам эксперта, в мультфильме всё зависит от содержания. Главное, чтобы в нём не было сцен насилия, крови, низкопробного юмора, нецензурной лексики и сцен, которые могут травмировать психику ребёнка. Эксперт объяснила, что он также не должен пугать, вызывать дискомфорт, а также негатив.

"Нежелательны мультфильмы, которые несут в себе негативный посыл: учат неправильным вещам, пропагандируют плохие отношения с родителями, показывают в положительном или юмористическом ключе плохие привычки. В целом контент не должен быть аморальным", — объяснила Исраелян.

Чтобы защитить чадо, родителям желательно самим отсматривать мультики на предмет "неправильного контента". Как объяснила собеседница Лайфа, психика и мировоззрение ребёнка постоянно развиваются, поэтому стоит уделять особое внимание той информации, которую ваш малыш потребляет.

Например, можно смотреть мультфильмы вместе с малышом, чтобы объяснять какие-то вещи во время просмотра. В частности, разбирать поступки героев, которые совершать не нужно. В заключение эксперт подчеркнула, что этот процесс трудоёмкий для родителей, но крайне необходимый для ребёнка.