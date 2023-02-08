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8 февраля, 12:55

Психолог рассказала, какие мультики вдребезги сломают психику ребёнка

Эксперт Исраелян призвала смотреть мультики вместе с ребёнком ради защиты от негативного контента

В последние годы всё чаще появляются мультфильмы, которые крайне отличаются от добрых мультиков советского времени. Некоторые популярные картины несут негативный посыл, а родители не всегда могут проследить за тем, что смотрит их ребёнок по телевизору. Руководитель службы психологической помощи онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Татьяна Исраелян в беседе с Лайфом рассказала, как защитить детей от нежелательного контента и какие фильмы могут нанести им вред.

По словам эксперта, в мультфильме всё зависит от содержания. Главное, чтобы в нём не было сцен насилия, крови, низкопробного юмора, нецензурной лексики и сцен, которые могут травмировать психику ребёнка. Эксперт объяснила, что он также не должен пугать, вызывать дискомфорт, а также негатив.

"Нежелательны мультфильмы, которые несут в себе негативный посыл: учат неправильным вещам, пропагандируют плохие отношения с родителями, показывают в положительном или юмористическом ключе плохие привычки. В целом контент не должен быть аморальным", — объяснила Исраелян.

Чтобы защитить чадо, родителям желательно самим отсматривать мультики на предмет "неправильного контента". Как объяснила собеседница Лайфа, психика и мировоззрение ребёнка постоянно развиваются, поэтому стоит уделять особое внимание той информации, которую ваш малыш потребляет.

Например, можно смотреть мультфильмы вместе с малышом, чтобы объяснять какие-то вещи во время просмотра. В частности, разбирать поступки героев, которые совершать не нужно. В заключение эксперт подчеркнула, что этот процесс трудоёмкий для родителей, но крайне необходимый для ребёнка.

Исследователи обнаружили главное отличие советских мультфильмов от современных

Исследователи обнаружили главное отличие советских мультфильмов от современных

Ранее россияне рассказали, каких героев сегодня не хватает в контенте для детей. Так, почти половина опрошенных призналась, что в медиапространстве не хватает детского контента про реальных людей, которые становились бы героями тех или иных произведений.

Обложка ©

Unsplash

Ольга Годуненко

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