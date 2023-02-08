2 пластические операции, которые помогут выглядеть на 25 лет моложе

Лицо — это визитная карточка любого человека, поэтому его омоложение не только возвращает былую привлекательность и свежесть, но и помогает утвердиться в обществе. Об этом Лайфу рассказал основатель центра инновационной медицины DMС пластический и челюстно-лицевой хирург Амжад Аль-Юсеф.

Основатель центра инновационной медицины DMС пластический и челюстно-лицевой хирург Амжад Аль-Юсеф рассказал, как омолодить лицо. Фото предоставлено героем публикации.

"Из самых благодарных и одновременно самых простых операций, которые омолаживают лицо, — это блефаропластика. Операция позволяет убрать нависшее веко и жировые отложения вокруг глаз, избавиться от мешков под глазами, убрать все патологические очаги, открыть взгляд, сделать его более молодым и здоровым", — поделился он.

Врач подчеркнул, что данная процедура поможет визуально скинуть 10–20 лет. Вторая по важности операция — это подтяжка. По словам доктора, она уберёт такие дефекты, как птоз кожи лица и шеи, брыли, обвисшие щёки. Здесь речь идёт о более сложном и длительном хирургическом вмешательстве, которое проводится под общим наркозом. Зато омолодиться удастся на 20–25 лет. Помимо хирургии есть ряд косметологических процедур, которые помогут сбросить возраст.

"Одна из самых эффективных процедур, которая направлена на то, чтобы вернуть лицу молодость, — исправление или подтяжка овала путём нитевого лифтинга. Процедура менее болезненная и не имеет реабилитационного периода, как в случае с пластической операцией, но и такого эффекта, как от операции, ждать не стоит. Результат сохранится в среднем от двух до пяти лет", — отметил собеседник Лайфа.

Хирург подчеркнул, что для достижения максимального эффекта нередко приходится балансировать между косметологией и хирургией. Тактика и способы омоложения определяются индивидуально после консультации с пациентом, в зависимости от его пожеланий, заключил Аль-Юсеф.