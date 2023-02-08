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Опубликовано 8 февраля 2023, 12:26

ВС России за сутки уничтожили до 75 украинских военных на Южно-Донецком направлении

Артиллерия и авиация группировки ВС России "Восток" за сутки уничтожили до 75 украинских военных на Южно-Донецком направлении, сообщил в ходе очередного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Южно-Донецком направлении ударами армейской авиации, огнём артиллерии группировки войск "Восток" нанесено поражение подразделениям 72-й механизированной, 1-й танковой и 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районах населённых пунктов Угледар и Водяное Донецкой Народной Республики", — сказал он.

Также боевики потеряли один танк, БМП, три боевые бронированные машины и два автомобиля.

Российские войска нанесли поражение двум бригадам ВСУ, уничтожив свыше 80 бойцов
Российские войска нанесли поражение двум бригадам ВСУ, уничтожив свыше 80 бойцов

А на Херсонском направлении российские военнослужащие уничтожили миномётный расчёт ВСУ. Противник лишился его в районе населённого пункта Ольговка.

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VK / Минобороны России

Матвей Константинов
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