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Регион
Опубликовано 8 февраля 2023, 12:21

Войска России уничтожили три склада боеприпасов и горючего ВСУ в ДНР

Российские военные нанесли удары по трём складам боеприпасов и горючего для украинской армии в районах Новомихайловки, Угледара и Доброволья в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районах населённых пунктов Новомихайловка, Угледар и Доброволье ДНР огнём артиллерии уничтожены три склада боеприпасов и горючего ВСУ", — отметил он.

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Также за минувшие сутки российские войска поразили цеха предприятия авиапромышленности в Харькове, где модернизировались беспилотники и дроны-камикадзе для ВСУ.

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Getty Images / Pierre Crom

Татьяна Миссуми
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