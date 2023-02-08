Войска России уничтожили три склада боеприпасов и горючего ВСУ в ДНР

Российские военные нанесли удары по трём складам боеприпасов и горючего для украинской армии в районах Новомихайловки, Угледара и Доброволья в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районах населённых пунктов Новомихайловка, Угледар и Доброволье ДНР огнём артиллерии уничтожены три склада боеприпасов и горючего ВСУ", — отметил он.