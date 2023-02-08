Российские штурмовые отряды ликвидировали более 140 бойцов ВСУ

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил о потерях украинской стороны. За сутки российским военным удалось уничтожить более 140 бойцов ВСУ на Донецком направлении.

"В результате наступательных действий штурмовых отрядов и огневого поражения "Южной" группировки войск за сутки уничтожено более 140 украинских военнослужащих, один танк, три пикапа, три автомобиля, а также гаубица "Мста-Б", — сказал Конашенков в ходе брифинга.

Кроме того, за это время удалось уничтожить два склада боеприпасов ВСУ в районах населённых пунктов Авдеевка и Славянск ДНР.