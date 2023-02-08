Российские штурмовые отряды ликвидировали более 140 бойцов ВСУ
ВС России за сутки уничтожили более 140 военных ВСУ на Донецком направлении
Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил о потерях украинской стороны. За сутки российским военным удалось уничтожить более 140 бойцов ВСУ на Донецком направлении.
"В результате наступательных действий штурмовых отрядов и огневого поражения "Южной" группировки войск за сутки уничтожено более 140 украинских военнослужащих, один танк, три пикапа, три автомобиля, а также гаубица "Мста-Б", — сказал Конашенков в ходе брифинга.
Кроме того, за это время удалось уничтожить два склада боеприпасов ВСУ в районах населённых пунктов Авдеевка и Славянск ДНР.
Ранее Лайф писал, что на Донецком направлении было уничтожено свыше 90 бойцов ВСУ. Также удалось поразить четыре боевые бронированные машины, РСЗО БМ "Град" и гаубицу "Мста-Б" противника.
Vk.com / Минобороны России