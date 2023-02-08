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Опубликовано 8 февраля 2023, 12:18
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Российские штурмовые отряды ликвидировали более 140 бойцов ВСУ

ВС России за сутки уничтожили более 140 военных ВСУ на Донецком направлении

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил о потерях украинской стороны. За сутки российским военным удалось уничтожить более 140 бойцов ВСУ на Донецком направлении.

"В результате наступательных действий штурмовых отрядов и огневого поражения "Южной" группировки войск за сутки уничтожено более 140 украинских военнослужащих, один танк, три пикапа, три автомобиля, а также гаубица "Мста-Б", — сказал Конашенков в ходе брифинга.

Кроме того, за это время удалось уничтожить два склада боеприпасов ВСУ в районах населённых пунктов Авдеевка и Славянск ДНР.

Российские войска за сутки поразили 86 подразделений ВСУ на огневых позициях
Российские войска за сутки поразили 86 подразделений ВСУ на огневых позициях

Ранее Лайф писал, что на Донецком направлении было уничтожено свыше 90 бойцов ВСУ. Также удалось поразить четыре боевые бронированные машины, РСЗО БМ "Град" и гаубицу "Мста-Б" противника.

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Vk.com / Минобороны России

Николь Вербер
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