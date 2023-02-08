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Опубликовано 8 февраля 2023, 12:16
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В Харькове уничтожены цеха авиазавода, где модернизировали дроны-камикадзе ВСУ

ВС РФ уничтожили в Харькове цеха, где модернизировались дроны для ВСУ

Российские войска поразили цеха предприятия авиапромышленности в Харькове, где модернизировались беспилотники и барражирующие боеприпасы (дроны-камикадзе) для ВСУ. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В Харькове уничтожены цеха предприятия авиационной промышленности, в которых осуществлялась модернизация беспилотных летательных аппаратов и барражирующих боеприпасов", — уточнил он.

Российские военные уничтожили свыше 90 бойцов ВСУ на Донецком направлении
Российские военные уничтожили свыше 90 бойцов ВСУ на Донецком направлении

Накануне сообщалось, что российские военные за сутки поразили две бригады ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях, в общей сложности противник лишился свыше 80 бойцов.

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ТАСС / Андрей Рубцов

Татьяна Миссуми
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