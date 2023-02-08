В Харькове уничтожены цеха авиазавода, где модернизировали дроны-камикадзе ВСУ
ВС РФ уничтожили в Харькове цеха, где модернизировались дроны для ВСУ
Российские войска поразили цеха предприятия авиапромышленности в Харькове, где модернизировались беспилотники и барражирующие боеприпасы (дроны-камикадзе) для ВСУ. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В Харькове уничтожены цеха предприятия авиационной промышленности, в которых осуществлялась модернизация беспилотных летательных аппаратов и барражирующих боеприпасов", — уточнил он.
Накануне сообщалось, что российские военные за сутки поразили две бригады ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях, в общей сложности противник лишился свыше 80 бойцов.
ТАСС / Андрей Рубцов