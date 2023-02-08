Психолог объяснила, как раздел про СВО в учебниках поможет детям справиться с тревогой

Раздел про специальную военную операцию в школьных учебниках истории поможет школьникам справиться с тревогой, уверена психолог Галина Руснак. По её оценке, чем раньше таковой появится, тем лучше для детей. Ведь сейчас многие школьники, особенно подростки, испытывают повышенную тревожность. Они видят, что взрослые, которые их окружают, обсуждают эту тему, и часто нервничают из-за неосведомлённости, считает она.

"Поверьте, каждый ребёнок буквально считывает внутреннее состояние родителя и утаить от него что-либо крайне проблематично. Но поговорить с ребёнком на тему СВО готовы чуть больше 30 процентов россиян, остальные просто не знают, как это сделать грамотно и не навредить своему чаду", — объясняет психолог.

Несмотря на то что многие родители сами до конца не разобрались со своими эмоциями, разговаривать с детьми всё же необходимо. По мнению специалиста, ребёнок именно от родителей должен узнать о том, что происходит. Так ему будет спокойнее.

"Рекомендую всем родителям заглянуть в новый раздел учебника по истории, когда он появится. Учебники пишут профессионалы, и они не допустят публикации текста, который может навредить детской психике. Ведь очень важно не перегнуть палку и не напугать ребёнка", — отметила собеседница Лайфа.