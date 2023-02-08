"Достойный мужик": Счастливая Лолита впервые рассказала о новом возлюбленном

Ещё в конце прошлого года фанаты Лолиты Милявской заметили в ней позитивные изменения, однако только сейчас стала известна причина: 59-летняя певица нашла нового мужчину. Хоть артистка и отказалась раскрывать подробности отношений, но нового избранника она назвала достойным.

"Встретила классного и достойного мужика. Такой счастливой я была только в начале нулевых. Счастливой как женщина. Есть всё-таки у нас настоящие мужчины!" — поделилась она в беседе с kp.ru.

При этом в шестой раз замуж певица не собирается, о чём сразу оповестила нового ухажёра. "Готова романить, но замуж не пойду", — сказала она ему. Причина проста: брак сопровождается рядом обязательств вроде стирки трусов, а при разводе, "кроме геморроя", он не даёт ничего.

"Вместе не живём, оба работаем много. Встречаемся давно. Нас всё устраивает. И какое счастье, что я не отношусь к лондонской королевской семье. Точно не должна отчитываться о том, с кем в спальне и играю в нарды", — добавила Лолита.

Более того, певица и так взяла на себя кучу обязательств: недавно она увезла из Киева мать и дочь. При этом первая ранее заработала микроинсульт из-за нападок украинских националистов. "Последствия этого микроинсульта мы до сих пор лечим", — призналась артистка.

Лолита Милявская была замужем пять раз. Последний брак она заключила со спортсменом Дмитрием Ивановым, однако спустя десять лет пара развелась: певица узнала, что муж ей изменял.