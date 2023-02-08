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8 февраля, 12:03

"Достойный мужик": Счастливая Лолита впервые рассказала о новом возлюбленном

Лолита Милявская впервые рассказала о новом возлюбленном

Ещё в конце прошлого года фанаты Лолиты Милявской заметили в ней позитивные изменения, однако только сейчас стала известна причина: 59-летняя певица нашла нового мужчину. Хоть артистка и отказалась раскрывать подробности отношений, но нового избранника она назвала достойным.

"Встретила классного и достойного мужика. Такой счастливой я была только в начале нулевых. Счастливой как женщина. Есть всё-таки у нас настоящие мужчины!" поделилась она в беседе с kp.ru.

При этом в шестой раз замуж певица не собирается, о чём сразу оповестила нового ухажёра. "Готова романить, но замуж не пойду", — сказала она ему. Причина проста: брак сопровождается рядом обязательств вроде стирки трусов, а при разводе, "кроме геморроя", он не даёт ничего.

"Вместе не живём, оба работаем много. Встречаемся давно. Нас всё устраивает. И какое счастье, что я не отношусь к лондонской королевской семье. Точно не должна отчитываться о том, с кем в спальне и играю в нарды", добавила Лолита.

Более того, певица и так взяла на себя кучу обязательств: недавно она увезла из Киева мать и дочь. При этом первая ранее заработала микроинсульт из-за нападок украинских националистов. "Последствия этого микроинсульта мы до сих пор лечим", — призналась артистка.

Лолита Милявская была замужем пять раз. Последний брак она заключила со спортсменом Дмитрием Ивановым, однако спустя десять лет пара развелась: певица узнала, что муж ей изменял.

Лолита заявила, что санкции Зеленского "лишили её эрекции"

Лолита заявила, что санкции Зеленского "лишили её эрекции"

Ранее Лолита рассказывала, как несколько лет назад её обворовали в новогоднюю ночь. По словам артистки, они с мужем отлучились посмотреть салют, а по возвращении обнаружили, что дорогой телефон певицы пропал со стола. Она подозревала официантов, однако не решилась их обыскать.

Обложка ©

ТАСС / Дмитрий Коробейников

Матвей Константинов

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